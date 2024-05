Thua Thiên Huê séduit 20 nouveaux projets d'investissement en cinq mois

La province centrale de Thua Thiên Huê a octroyé des licences pour 20 nouveaux projets avec un capital de plus de 5.326 milliards de dôngs (près de 209 millions d’USD) au cours des cinq premiers mois. Parmi eux, huit projets d'investissement direct étranger (IDE) d'une valeur de plus de 33 millions d’USD.

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

Selon le Comité populaire provincial, 330 nouvelles entreprises ont été créées avec un capital combiné de 1,68 billion de dôngs au cours de cette période, en hausse de 5% en nombre et de 2,3% en valeur en glissement annuel.

La province s'est concentrée sur la résolution des difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises, contribuant ainsi à atteindre les objectifs de développement socio-économique de la province.

Le décaissement des capitaux d'investissement publics a également obtenu des résultats significatifs, avec près de 1,5 billion de dông sur les près de 6,25 billions de dông alloués par le gouvernement, soit 24% du plan établi.

La province a accueilli plus de 1,6 million de visiteurs entre janvier et mai, gagnant environ 3,24 billions de dôngs, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 26% et 10%, respectivement.

Dans les temps à venir, la province continuera à résoudre des difficultés et soutenir les projets de production industrielle. En outre, des efforts seront déployés pour développer des projets d'infrastructures dans les zones économiques et les parcs industriels et accélérer les projets clés utilisant le budget de l'État.

VNA/CVN