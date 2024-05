Tendance à la hausse des investissements chinois au Vietnam

Selon un rapport de l'Agence des investissements étrangers (rattaché au ministère du Plan et de l'Investissement), au cours des cinq premiers mois, la Chine est arrivée en première place en termes de nombre de nouveaux projets d’investissement au Vietnam.

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

En effet, la Chine a représenté 28,3% du nombre de nouveaux projets d’investissement avec 347 projets.

Outre les nouveaux projets, la Chine a mené des investissements additionnels dans 55 projets en opération, ainsi que 172 apports en capital social et achats d’actions.

Avec un montant total de 1,126 milliard d’USD de capitaux enregistrés, la Chine a occupé la 4e place parmi les pays et territoires investissant au Vietnam pendant cette période.

Soulignant la tendance à la hausse des investissements chinois au Vietnam, le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, a également constaté la présence de plusieurs entreprises chinoises d'envergure internationale dans les domaines de la technologie, de l'électricité et de l'électronique, de la transformation et de la fabrication, des infrastructures, des énergies renouvelables, des véhicules électriques...

Selon le ministre, le Vietnam déroule le tapis rouge aux investisseurs chinois, notamment dans les domaines de la haute technologie, des énergies renouvelables, de la sous-traitance industrielle, des composants électroniques, des voitures électriques, des batteries électriques, des infrastructures essentielles, de la finance verte, des villes intelligentes, des parcs éco-industriels...

Il s’agit des domaines dans lesquels la Chine possède des atouts et de l’expérience et le Vietnam a des potentiels de développement, a estimé Nguyên Chi Dung.

Le ministre du Plan et de l’Investissement a déclaré espérer que les investisseurs chinois renforceraient la coopération et le transfert de technologies pour aider les entreprises vietnamiennes à participer plus profondément à des chaînes de valeur mondiales.

VNA/CVN