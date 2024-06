Binh Duong : des appartements spacieux et abordables attirent les acheteurs

Binh Duong connaît un essor certain dans le domaine de l'immobilier, notamment pour les appartements. Attirant les acheteurs par leurs prix attractifs et leurs espaces généreux, ces logements se démarquent de l'offre souvent limitée et onéreuse de Hô Chi Minh-Ville.

À Binh Duong, le prix de construction des appartements oscillent entre 38 et 45 millions de dông/m² pour les projets de milieu de gamme, soit jusqu'à 2,5 fois moins chers qu'à Hô Chi Minh-Ville. Cette différence de prix notable permet aux acheteurs d'acquérir des appartements plus spacieux pour un budget similaire.

Située à proximité de Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong offre un accès facile aux zones de travail et aux commodités des localités de la mégapole du Sud. De nombreux travailleurs choisissent ainsi de s'y installer pour profiter d'un cadre de vie plus agréable, au lieu de devoir acheter un appartement à Hô Chi Minh-Ville à un prix trop élevé.

Une forte demande et une offre croissante

Face à la demande croissante, de nombreux projets d'appartements ont vu le jour à Binh Duong ces derniers mois. Parmi les promoteurs les plus actifs, on retrouve Phat Dat Immobilier (près de 5.000 appartements), Pi Group (près de 1.800 appartements dans la nouvelle ville de Binh Duong) et Bcons Binh Duong (plus de 750 appartements avec de nombreuses zones et prix différents). Ces projets proposent des appartements à des prix variés, répondant ainsi aux besoins d'une large frange de la population ayant un revenu moyen.

Si autrefois beaucoup de gens acceptaient de vivre dans des maisons exiguës près du centre de Hô Chi Minh-Ville, ils choisissent désormais d’aller plus loin pour trouver un endroit spacieux et aéré. C'est pourquoi, récemment, les projets d'appartements à Binh Duong attirent de plus en plus de clients. Pour les travailleurs ayant un budget moyen, même acheter une maison à Binh Duong pour travailler à Hô Chi Minh-Ville est aussi une «option pratique».

Nguyên Ngoc Thanh, habitant de Phu Yên mais travaillant à dans la mégapole du Sud et résidant à Binh Duong, a déclaré : "Même si nous avons une maison, elle n'est pas grande, elle est petite, mais c'est un endroit où nous pouvons nous installer et démarrer une entreprise. Une fois que nous nous sentons en sécurité là où nous vivons, nous pouvons facilement nous concentrer sur le temps passé à aller travailler et à gagner de l'argent".

Bcons Binh Duong, un promoteur immobilier de premier plan, a compris cette aspiration. "Nos projets sont idéalement situés le long de la rue Pham Van Dông, à seulement 15 minutes du centre-ville de Hô Chi Minh-Ville", explique Dô Thanh Binh, vice-président du conseil d'administration de Bcons Binh Duong. "Nous nous concentrons sur les appartements abordables, c'est pourquoi depuis notre création, nous avons lancé 11 projets avec des terrains à prix modérés et des prix raisonnables afin de créer des produits accessibles, ni trop éloignés de la ville, ni en plein centre".

Selon les experts, l'attrait de Binh Duong réside dans son abondance de terrains, sa possibilité de construire des immeubles de grande hauteur et l'absence de quotas de population. Notamment, le long des axes routiers majeurs bordant Hô Chi Minh-Ville, tels que la rue Pham Van Dông et la route nationale 13, le foncier est encore suffisamment disponible pour que les investisseurs puissent y mener à bien des projets. Pendant ce temps, le foncier à Hô Chi Minh-Ville se raréfie de plus en plus.

Un choix d'investissement judicieux

"Les appartements restent le type de bien le plus attractif pour les investisseurs, déclare Pham Ngoc Thiên Thanh, experte immobilière chez CBRE Vietnam. En effet, les appartements offrent des délais de paiement longs, certains projets permettant aux acquéreurs de ne payer que 25% pour recevoir le bien. Une fois qu'ils reçoivent le bien, ils peuvent générer des revenus locatifs. Ainsi, lorsqu'ils investissent sur le marché des appartements, les flux de trésorerie sont répartis uniformément sur plusieurs années".

En fait, si le prix est inférieur à 25 millions de dôngs/m² pour le segment des appartements abordables, on peut dire que les entreprises qui construisent des logements commerciaux à Hô Chi Minh-Ville ne pourront presque plus le faire. Au premier trimestre 2024, la nouvelle offre a le prix le plus bas de 49 millions de dôngs/m² dans le district de Nhà Bè, ou un projet dans le district de Binh Chanh, à Hô Chi Minh-Ville, coûte également 50 millions de dôngs/m². Face à cette réalité, les travailleurs aux revenus moyens et faibles dans la mégapole du Sud qui souhaitent acheter des maisons et des appartements abordables à un prix inférieur à 2 milliards de dôngs sont contraints d'acheter des produits dans les zones voisines telles que Binh Duong, Long An ou Dông Nai.

