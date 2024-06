Quang Ninh continue de drainer des investissements directs étrangers

Au premier trimestre de 2024, la province septentrionale de Quang Ninh a attiré plus de 851 millions d’USD d’investissement direct étranger (IDE), principalement dans les industries manufacturières. Au 2e trimestre, neuf nouveaux projets dans ces secteurs seront mis en œuvre dans ses zones industrielles et zones économiques, a informé Hoàng Trung Kiên, chef du comité de gestion des zones économiques de Quang Ninh.

Photo : VNA/CVN

Trois milliards d’USD ciblés en 2024

Depuis le début de l’année, la province a reçu de nombreuses délégations économiques venues de Chine, de Singapour, d’Europe, des États-Unis, et d’autres régions pour évaluer les opportunités d’investissement. Cette année, elle vise 3 milliards USD d’IDE, autant qu’en 2023, en se concentrant sur l’attraction d’investissements du Japon, de la République de Corée, de la Chine et de l’Europe dans des projets conformes à ses orientations de développement socio-économique, à ses potentiels et à ses atouts.

Parmi les projets phares, on peut citer les deux usines FECV Foxconn Quang Ninh et FMMV Foxconn Quang Ninh de la société Foxconn Singapore Pte Ltd dans le parc industriel de Song Khoai, d’un capital total de près de 200 millions d’USD. La première se concentre sur la fabrication et l’assemblage de composants électroniques, de chargeurs électriques et de contrôleurs de charge pour véhicules électriques. La deuxième fabrique et traite des composants et des moules pour les produits des technologies de l’information et les produits de communication.

En plus de continuer à attirer des IDE de partenaires “traditionnels”, la localité a accueilli pour la première fois des investisseurs suédois, contribuant ainsi à diversifier ses partenaires. Il s’agit du projet d’Autoliv Vietnam Co., Ltd dans le parc industriel de Song Khoai, d’un capital de 154 millions d’USD, qui fabrique des produits de sécurité pour voitures et autres véhicules destinés à l’exportation.

À ce jour, Quang Ninh recense près de 200 entre-prises d’IDE provenant de 20 pays et territoires, avec un capital d’investissement total de près de 14 milliards d’USD.

Thê Linh/CVN