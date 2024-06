Hai Phong reste la première destination des IDE au niveau national

La ville portuaire de Hai Phong, dans le Nord du pays, a attiré 647 millions d’USD d'investissements directs étrangers (IDE) au cours des cinq premiers mois de 2024, en hausse de 11% sur un an, consolidant ainsi sa position de première destination des IDE au niveau national.

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

Sur ce chiffre, 247 millions d’USD provenaient de 29 projets nouvellement enregistrés, le reste de 19 projets enregistrant une augmentation de capital. En mai, Hai Phong avait attiré un total de 556 projets d'IDE d'un montant de plus de 26,72 milliards d’USD.

Le président de l'Autorité de la zone économique de Hai Phong (HEZA), Lê Trung Kiên, a attribué le succès de la ville à son approche diversifiée et flexible pour attirer les investissements. Cela implique de promouvoir activement les opportunités d'investissement au pays et à l'étranger, ainsi que de développer les infrastructures dans ses parcs industriels et ses zones économiques.

Il a souligné l'impressionnant taux d'occupation de 65% affiché actuellement dans les zones industrielles, avec une densité moyenne d'investissement d'environ 12 millions d’USD par ha.

Pour l'avenir, il a révélé la création d'une nouvelle zone économique côtière dans la zone sud de Hai Phong. Considérée comme la deuxième zone économique majeure après celle de Dinh Vu – Cat Hai créée en 2008, elle couvrira environ 20.000 ha dans les districts de Dô Son, Kiên Thuy, An Lao, Tiên Lang et Vinh Bao.

Il s'agira d'une zone économique multisectorielle et respectueuse de l'environnement, axée sur les industries de haute technologie, la logistique moderne, en vue d'un positionnement clé de Hai Phong au sein des chaînes de valeur et d'approvisionnement mondiales et régionales.

VNA/CVN