Bên Tre cherche à augmenter son attractivité aux yeux des investisseurs

Dans les temps à venir, la province de Bên Tre (delta du Mékong) continuera d'améliorer son climat d’affaires et d'élaborer des mécanismes et des politiques appropriés pour augmenter son attractivité aux yeux des investisseurs, selon le président du Comité populaire provincial, Trân Ngoc Tâm.

Ces derniers temps, Bên Tre a déployé de nombreux efforts pour accélérer la réforme administrative, créer des conditions favorables au développement économique tout en protégeant l'environnement. Grâce à cela, son Indice de compétitivité provinciale (PCI) a atteint 69,2 points en 2023, en hausse par rapport à 2022, lui permettant de se classer au 7e rang parmi les 63 provinces et grandes villes du pays, et au 3e rang parmi les 13 localités du delta du Mékong.

Selon Duong Van Phuc, directeur du Service provincial du plan et de l’investissement, depuis le début de l'année, les autorités provinciales ont délivré le certificat d'enregistrement d'entreprises pour six projets nationaux avec un capital social de plus de 232 milliards de dôngs.

