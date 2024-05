La province de Hà Nam cherche à attirer les investisseurs tchèques

Une délégation de la province septentrionale de Hà Nam, dirigée par la secrétaire du Comité provincial du Parti et présidente du Conseil populaire provincial, Lê Thi Thuy, a effectué une visite de travail en République tchèque les 30 et 31 mai.

Lors de la séance de travail avec l'ambassade du Vietnam, Lê Thi Thuy a brièvement présenté le potentiel, les avantages et les incitations préférentielles pour les investisseurs.

Elle a déclaré que Hà Nam a continué à élaborer des politiques et des mécanismes ouverts, des infrastructures synchrones et modernes, et à garantir des services et des ressources humaines pour répondre aux exigences des investisseurs.

En 2023, Hà Nam s'est classée 9e sur 63 villes et provinces et villes dans l'Indice vert provincial (IGP), ce qui démontre son attention à la protection de l'environnement et au développement durable.

La province abrite 12 parcs industriels couvrant une superficie totale de 3.474 ha, dont huit ont été mis en exploitation. Hà Nam compte également 14 pôles industriels d'une superficie totale de près de 400 ha. Elle soumettra bientôt au Premier ministre une proposition sur la création du parc de haute technologie de Hà Nam couvrant 660 ha, dont la priorité sera d'attirer des investissements dans l'intelligence artificielle (IA), l'électronique - semi-conducteurs, l'automatisation, la biotechnologie et la médecine, ainsi que les nouvelles technologies des matériaux.

Plus tôt, le 30 mai, la délégation a eu une séance de travail avec l'Union des associations des Vietnamiens en Europe, des associations et des entreprises vietnamiennes en République tchèque.

Lors de la réunion, Hoàng Dinh Thang, président de l'Union des associations des Vietnamiens en Europe, a informé la délégation des activités des associations vietnamiennes, tandis que les représentants de la communauté vietnamienne ont informé les activités commerciales en République tchèque et leur demande d'investissement en République tchèque.

De nombreux hommes d'affaires vietnamiens en République tchèque ont hautement apprécié l'environnement d'investissement dans la province de Hà Nam.

