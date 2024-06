Localités du Sud-Est

Vers des projets d’IDE de haute technologie et respectueux de l’environnement

>> Dông Nai vise à devenir l'un des plus grands centres économiques du pays

>> Bà Ria-Vung Tàu et Dông Nai, aimants à investisseurs de la région du Sud-Est

Photo : VNA/CVN

Entre janvier et mai, la province de Bà Ria-Vung Tàu a attiré plus de 1,5 milliard d'USD, dépassant le chiffre de 1,4 milliard enregistré dans toute l’année de 2023 et devenant la localité la plus attrayante en termes d’IDE du pays, a déclaré Lê Ngoc Linh, directeur du service provincial du Plan et de l’Investissement.

Sur ce total, 730 millions d'USD ont été injectés dans le projet de production biosourcée de la Sarl Hyosung Dong Nai ; 250 millions dans le projet de l’usine Electronic Tripod de la Sarl Electronic Tripod Vietnam ; plus de 277 millions dans la 2e phase du projet de terminal intelligent BOE de la Sarl électronique et audiovisuel BOE Vietnam.

Contre une forte hausse des IDE à Bà Ria-Vung Tàu, Hô Chi Minh-Ville, quant à elle, a témoigné un recul de 17,1% en glissement annuel avec seulement 948 millions d'USD en cinq mois.

Bien que le nombre de nouveaux projet ait augmenté de 24%, soit 464 projet, leurs fonds enregistrés n’ont atteint que près de 154 millions d'USD, en baisse de 23% sur un an. Cela montre que la liste de projets d’IDE de la mégapole du Sud a connu une absence de grandes projets.

Par ailleurs, les IDE à Hô Chi Minh-Ville étaient en provenance essentiellement des affaires d'apports en capital et achats d'actions qui ont rapporté 707 millions d'USD.

Photo : VNA/CVN

Notamment, à Dông Nai, au cours des cinq premiers mois, les zones industrielles locales ont attiré 834 millions de dollars d’IDE, dépassant 19% du plan annuel.

Selon le chef du Comité de gestion des zones industrielles de Dông Nai, Nguyên Tri Phuong, des projets recevant de licence d’investissement, étaient spécialisés pour l’essentiel dans la fabrication de semi-conducteurs, de composants électroniques et l'ingénierie mécanique. Tous les projets nouvellement licenciés appliquent de hautes technologies, a-t-il ajouté.

L’afflux de nouveaux projets d’IDE à Dông Nai et Bà Ria-Vung Tàu s’est expliqué des avantages en termes d’infrastructure de ces deux localités. Tandis que Dông Nai abrite l’aéroport international de Long Thành qui entrera en activité en 2026, Bà Ria-Vung Tàu a des ports en eau profonde capables d’accueillir de grands cargos.

VNA/CVN