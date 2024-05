Le Vietnam cible une forte croissance de l’industrie des semi-conducteurs

Lors du séminaire, le président du Conseil fondateur de VINASA, Truong Gia Binh, a donné un aperçu du marché mondial des semi-conducteurs avec des opportunités importantes pour les entreprises vietnamiennes.

Photo : VNA/CVN

Il a également révélé la création du Comité vietnamien de développement de l'industrie des semi-conducteurs par VINASA. Sa mission est de réunir des experts, des entreprises et des partenaires pour accélérer la croissance de cette industrie grâce à la formation, au partage de connaissances, à la collaboration avec les autorités à tous les niveaux et à des incitations pour les investisseurs nationaux et étrangers.

Avec un taux de croissance annuel composé de 14% au cours des deux dernières décennies, l'industrie des semi-conducteurs est en passe de devenir une industrie de plusieurs milliards de dollars d'ici 2030, a déclaré Nguyen Thi Le Quyen, directrice adjointe du Centre national d'innovation du ministère de la Plan et de l'Investissement.

Soulignant l'augmentation prévue de la demande de main-d'œuvre, elle a déclaré que d'ici 2030, la Chine devrait avoir besoin de 400.000 personnes, les États-Unis de 67.000, et une concurrence intense pour les talents est attendue en République de Corée, au Japon et en Inde. Cela souligne la nécessité cruciale pour le Vietnam de donner la priorité à la formation et au développement de la main-d’œuvre dans ce domaine, a-t-elle ajouté.

Un programme dirigé par le ministère de la Plan et de l'Investissement sur le développement de la main-d'œuvre pour l'industrie des semi-conducteurs d'ici 2030 avec des orientations jusqu'en 2050 prévoit le besoin d'environ 50.000 ingénieurs, dont 15.000 spécialisés dans la conception de puces et 35.000 dans la fabrication, l'emballage, les tests et les domaines connexes. Pour y parvenir, le Vietnam doit former 1.300 enseignants destinés aux instituts de recherche, aux universités, aux centres de formation et aux entreprises.

VNA/CVN