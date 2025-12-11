L'image du Président Hô Chi Minh exposée en sculpture lumineuse à Séoul

Une exposition spéciale intitulée "Amitié connectée par la lumière - L’histoire de deux nations sous la constellation de l’Étoile Polaire" a été inaugurée le 10 décembre au siège de l’Assemblée nationale de la République de Corée, à Séoul.

Organisée par l’Association d’échanges culturels et économiques République de Corée - Vietnam (KOVECA), en collaboration avec l’ambassade du Vietnam et le Groupe parlementaire d’amitié République de Corée - Vietnam, elle célèbre le 135ᵉ anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (1890-2025) et le 33ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (22 décembre 1992).

L'exposition présente une collection d'œuvres d'art dédiées au Président Hô Chi Minh, illustrant des moments historiques à travers l'art de la sculpture lumineuse. Parmi les œuvres symboliques figurent : "Làng Sen" (Village des Lotus) et "Côi nguôn" (Source), inspirées de l'amour du feu leader vietnamien pour sa patrie ; "Bôn ba" (Périple), qui commémore le moment où il quitta le port de Nhà Rông pour aller trouver la voie du salut national ; "Khát vong "(Aspiration), symbolisant la liberté, la paix et la vitalité indestructible du peuple vietnamien à travers l'image de colombes ; "Theo dâu chân Nguoi" (Sur les traces de l’Oncle Hô), représentant le Leader menant la résistance dans la zone de résistance de Viet Bac, mettant en valeur sa simplicité et sa grandeur, notamment avec ses célèbres sandales en caoutchouc.

Kwon Sung-tack, vice-président exécutif de la KOVECA, a déclaré que l’étude de la vie et de la pensée du Président Hô Chi Minh constitue une clé essentielle pour comprendre le Vietnam contemporain. Cette exposition, grâce à l’art lumineux, offre au public sud-coréen une occasion unique de découvrir la figure du grand héros national vietnamien.

L’ambassadeur du Vietnam, Vu Hô, a souligné la portée historique et spirituelle de l’événement, organisé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale sud-coréenne et honoré par les félicitations du président de l’organe législatif sud-coréen, Woo Won-shik. "Cette exposition témoigne de l’intérêt profond et du soutien actif de l’Assemblée nationale sud-coréenne au renforcement de l’amitié, de la coopération parlementaire et des échanges entre nos deux peuples", a-t-il ajouté.

Le vernissage a réuni environ 300 invités de haut rang. L’exposition se poursuit jusqu’au 12 décembre 2025.

VNA/CVN