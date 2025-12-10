Le Parti communiste d’Uruguay rend hommage à Hô Chi Minh à travers un ouvrage inédit

Le 9 décembre, le Parti communiste d'Uruguay (PCU) a présenté une sélection de textes du Président Hô Chi Minh, destiné à honorer l’héritage idéologique et l’esprit de solidarité internationale du grand leader vietnamien, ainsi que les liens historiques entre les peuples des deux pays dans leur lutte pour la paix, l’indépendance nationale et le socialisme.

Dans la préface de l’ouvrage, le PCU souligne que le XXᵉ siècle fut une période de grands défis pour les peuples, depuis la lutte contre le fascisme et l’impérialisme jusqu’aux efforts visant à bâtir de nouveaux modèles sociaux. L’ouvrage réunit des textes rédigés par Hô Chi Minh au cours de près de cinquante années d’activité révolutionnaire, reflétant son processus d’apprentissage, de combat et de développement de la pensée sur l’indépendance nationale, la construction des forces révolutionnaires, la solidarité internationale et l’édification d’une société nouvelle.

Dans le contexte mondial actuel, le PCU estime que la publication de l’ouvrage constitue un hommage à un dirigeant d’exception et un message d’espoir pour un resserrement accru des relations entre les deux peuples.

Prenant la parole lors de la cérémonie, Juan Bernassa, membre du Comité central du PCU, a affirmé que les conceptions politiques, théoriques et organisationnelles présentées dans l’ouvrage conservent toute leur pertinence à une époque marquée par la pauvreté, le chômage, les inégalités et les crises environnementales.

Il est à noter que la dernière partie de l’ouvrage, d’environ 260 pages, publie également de précieuses archives photographiques illustrant vivement la solidarité Uruguay - Vietnam dans les années 1960.

Selon le PCU, l’édition de cet ouvrage, tirée à 500 exemplaires, n’est pas seulement un hommage à un dirigeant de génie, mais aussi un symbole de solidarité internationale et d’affection profonde envers le peuple vietnamien, contribuant à renforcer les liens d’amitié entre les deux nations.

VNA/CVN