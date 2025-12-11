Hanoï dévoile diverses activités lors du Festival du design créatif 2026

Une cérémonie visant à présenter les activités du Festival du design créatif de Hanoï 2026 ainsi qu'à lancer le Réseau des espaces créatifs de Hanoï, a eu lieu le 10 décembre.

L'événement était organisé par le Département municipal de la Culture et des Sports, en collaboration avec la revue Architecture, avec le soutien de l’UNESCO et du groupe Sovico.

Lors de la cérémonie, la vice-présidente du Comité populaire de Hanoï, Vu Thu Hà, a annoncé que l'édition 2026, placée sous le thème de l'"Économie créative", renforcera les liens entre entreprises, villages de métier, designers et universitaires, afin de commercialiser des projets valorisant le patrimoine matériel et immatériel tout en améliorant la qualité de vie des habitants. Le festival se déroulera de janvier à novembre 2026 et proposera de nombreuses activités destinées à promouvoir un écosystème créatif urbain fort et durable.

La programmation ambitieuse vise à transformer le modèle traditionnel de festival en un véritable écosystème créatif, favorisant une approche interdisciplinaire reliant arts visuels, technologie, architecture, artisanat et arts de la performance.

Les activités de design créatif ne se limitent pas aux œuvres artistiques ou aux produits de design. Elles englobent aussi l'aménagement urbain, les espaces publics, la cohésion sociale et le design communautaire, ainsi que des propositions innovantes pour résoudre les problèmes de la ville - de l'ordre urbain à la pollution, des inondations à la congestion routière ou la sécurité alimentaire - avec pour objectif d'améliorer la qualité de vie autour de l'humain.

Jonathan Wallace Baker, représentant de l'UNESCO au Vietnam, a salué cette vision qui fait de la créativité une pratique quotidienne et participative. Il a affirmé le soutien total de l'UNESCO au parcours créatif de Hanoï et s'est réjoui d'accompagner la capitale sur la voie qui la mènera à devenir un espace d'imagination, de connexion et d'innovation.

De son côté, l'architecte Hoàng Thuc Hào, vice-président de l'Association des architectes vietnamiens, a souligné le rôle crucial des concepteurs dans l'élaboration de ces espaces culturels, affirmant que Hanoï confirme son statut de ville créative où le patrimoine est respecté, le peuple inspiré et l'avenir construit chaque jour.

À cette occasion, les autorités a annoncé la décision et ont remis les certificats reconnaissant 82 lieux comme "Espaces culturels créatifs", marquant une nouvelle avancée dans le processus d'édification de la capitale d'une ville créative, durable et inspirante.

