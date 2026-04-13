Liban : plus de 140.000 personnes déplacées en raison des agressions sionistes

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Le nombre de personnes déplacées en raison des agressions de l'entité sioniste "s'élève désormais à 140.682, réparties dans 684 centres d'accueil ouverts à travers les différentes régions du pays", a indiqué l'Unité de gestion des risques de catastrophe du Cabinet du Premier ministre libanais, dans un rapport relayé lundi par des médias. Le rapport recense également 6.986 agressions de l'armée israélienne depuis la reprise de ses agressions, le 2 mars dernier, notant que "d'énormes dégâts matériels ont été enregistrés". Les frappes de l'armée de l'entité sioniste contre le Liban ont fait 2.055 martyrs, selon le dernier bilan du ministère libanais de la Santé.

APS/VNA/CVN