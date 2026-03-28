Plus d'un million de déplacés au Liban sur fond d'escalade du conflit, selon le HCR

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a déclaré vendredi 27 mars que plus d'un million de personnes au Liban ont été contraintes de fuir leur loyer depuis l'escalade du conflit entre le Liban et Israël le 2 mars, mettant en garde contre "une crise humanitaire qui s'aggrave".

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Photo : AP/VNA/CVN

Ces déplacés représentent environ un habitant sur cinq dans le pays, a précisé le HCR dans un communiqué.

"Les déplacements s'étendent du sud et de la Bekaa jusqu'à Beyrouth et au nord, et leur nombre continue d'augmenter", a indiqué le HCR.

Même en situation de déplacement, les gens ne se sentent plus en sécurité, a noté l'agence onusienne, qui a relevé que des frappes israéliennes de la semaine dernière ont touché le centre de Beyrouth, y compris des quartiers densément peuplés, et que l'une d'elles est tombée "à seulement un pâté de maisons d'une école accueillant des familles déplacées".

La poursuite des attaques, selon le HCR, plonge les civils dans une peur constante, alors que l'impact psychologique, en particulier chez les enfants, devrait "perdurer bien au-delà du conflit actuel".

D'après le HCR, l'accès à la sécurité devient "de plus en plus difficile". La destruction de ponts clés dans le Sud du Liban a coupé des districts entiers, "isolant plus de 150.000 personnes et limitant sévèrement l'accès humanitaire".

Xinhua/VNA/CVN