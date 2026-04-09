Migration : quatre morts après une tentative échouée de traversée de la Manche

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Quatre personnes sont mortes jeudi 9 avril après le naufrage d'une embarcation migratoire traversant la Manche, a rapporté la chaîne d'information française BFMTV. Le bateau aurait chaviré peu après avoir quitté les côtes du département français du Pas-de-Calais (Nord) jeudi matin 9 avril. Plus de 30 personnes sont tombées à l'eau avant d'être secourue par les services de sauvetage français. Le dernier bilan fait état de quatre migrants décédés. Ces dernières années, de nombreuses personnes ont fui d'Afrique et du Moyen-Orient vers l'Europe pour échapper aux diverses crises, entraînant une forte augmentation du nombre de migrants clandestins passant par la France pour rejoindre le Royaume-Uni via la Manche.

Xinhua/VNA/CVN