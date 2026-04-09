Trump déclare que le Liban ne fait pas partie de l'accord de cessez-le-feu de deux semaines

>> L'Irak rouvre son espace aérien après le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran

>> Cessez-le-feu en Iran : pétroliers et gouvernement misent sur une baisse des prix à la pompe

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi 8 avril que le Liban n'était pas inclus dans le cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran. "C'est une escarmouche distincte", a expliqué M. Trump à la chaîne PBS lors d'un entretien téléphonique, alors qu'il était interrogé sur la poursuite des frappes israéliennes contre le Liban. Il a ajouté que le Hezbollah n'était pas inclus dans l'accord et qu'"on s'occupera d'eux aussi". Les pétroliers ne sont plus autorisés à transiter par le détroit d'Ormuz après la dernière attaque israélienne contre le Liban, a rapporté mercredi 8 avril l'agence de presse semi-officielle iranienne Fars. L'Iran finalise les préparatifs pour mener des "opérations de dissuasion" contre des cibles militaires en Israël à la suite de "violations du cessez-le-feu" au Liban, a ajouté Fars, citant une source sécuritaire et militaire. Des avions de combat israéliens ont lancé mercredi 8 avril une série de frappes aériennes sur le Liban, faisant au moins 87 morts et 722 blessés, ont indiqué des responsables, précisant que les quartiers les plus densément peuplés de la capitale Beyrouth faisaient partie des zones les plus durement touchées.

Xinhua/VNA/CVN