La Commission de l'océan Indien nomme un nouveau secrétaire général

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Cette désignation fait suite au Conseil des ministres extraordinaire de la COI, réuni le même jour, qui a approuvé à l'unanimité la nomination du candidat malgache, proposé par Madagascar. Sa candidature a été reconnue par les États membres comme étant "de très bonne qualité et à la hauteur des défis", surtout dans un contexte où la COI est appelée à "renforcer son rôle dans la promotion de la solidarité, de la stabilité et du développement durable entre ses États membres", a indiqué le communiqué. Selon la même source, en tant que diplomate malgache de carrière, Ibrahim Norbert Richard cumule près de quarante années d'expérience dans les relations internationales et la coopération multilatérale. Docteur en droit, il est expert en dialogue politique, gouvernance internationale et coopération régionale.

Xinhua/VNA/CVN