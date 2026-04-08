Le PM israélien se déclare favorable à une trêve temporaire si l'Iran rouvre les détroits

Israël soutient le cessez-le-feu de deux semaines conclu entre les États-Unis et l'Iran, "à condition que l'Iran rouvre immédiatement les détroits et mette fin à toutes les attaques contre les États-Unis, Israël et les pays de la région", a déclaré le 8 avril le bureau du Premier ministre (PM) israélien Benjamin Netanyahou dans un communiqué.

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Toutefois, les attaques israéliennes au Liban devraient se poursuivre, le bureau précisant que le cessez-le-feu de deux semaines "n'inclut pas le Liban". Israël et le Hezbollah échangent des tirs meurtriers depuis le 3 mars, Israël menant des bombardements à grande échelle dans le Sud du Liban et à Beyrouth, parallèlement à une offensive terrestre dans le Sud. "Israël soutient également les efforts des États-Unis afin de garantir que l'Iran ne représente plus une menace nucléaire, balistique et terroriste pour les États-Unis, Israël, les voisins arabes de l'Iran et le monde", indique le communiqué.

Xinhua/VNA/CVN