Guinée : cinq morts et plusieurs blessés graves dans un accident de la circulation

Un accident de la circulation survenu dans la nuit du 9 au 10 avril dans la préfecture guinéenne de Kindia, située à plus de 100 km au nord-est de Conakry, a fait cinq morts et plusieurs blessés graves, a rapporté vendredi 10 avril le site d'information Guineenews.

Selon les informations disponibles, l'accident a été provoqué par une Toyota Verso entrée en collision avec deux camions. La violence du choc a entraîné la mort immédiate de cinq personnes et fait plusieurs blessés graves, tout en causant d'importants dégâts matériels.

Les services de sécurité et les autorités locales se sont rendus sur les lieux afin de constater l'ampleur du drame et de mettre en œuvre les premières mesures d'intervention.

Les blessés ont été évacués vers des structures sanitaires pour y recevoir des soins.

Xinhua/VNA/CVN