Poutine annonce un cessez-le-feu avec l'Ukraine pour la Pâques orthodoxe

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"Sur décision du commandant suprême des forces armées de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, un cessez-le-feu a été décrété en vue des prochaines fêtes orthodoxes de Pâques, du 11 avril à 16h00 jusqu'au 12 avril 2026 à la fin de la journée", a précisé le Kremlin dans un communiqué. Le ministre russe de la Défense Andreï Belousov et le chef d'état-major des forces armées russes Valery Gerasimov ont reçu l'ordre de cesser les opérations de combat sur tous les fronts pendant cette période, selon le communiqué. "Les troupes doivent être prêtes à contrer toute provocation et toute action agressive de l'ennemi", a déclaré le Kremlin, ajoutant qu'il s'attendait cependant à ce que la partie ukrainienne suive l'exemple de la Russie.

Xinhua/VNA/CVN