Le Pakistan réitère son soutien à un dialogue constructif entre les États-Unis et l'Iran

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Mohammad Ishaq Dar, a exprimé samedi 11 avril l'espoir que toutes les parties impliquées dans le conflit actuel s'engagent de manière constructive afin de faire progresser les efforts en vue d'un règlement pacifique, a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

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Dans un communiqué, il a réaffirmé la volonté du Pakistan de continuer à aider les parties à parvenir à une solution durable, soulignant l'importance du dialogue et de la coopération dans la résolution des différends.

Ce communiqué a été publié suite à l'arrivée de la délégation américaine au Pakistan samedi 11 avril. La délégation iranienne y était arrivée précédemment. Les deux parties devraient y mener des négociations afin de mettre fin aux récentes hostilités au Moyen-Orient.

Xinhua/VNA/CVN