Le Pakistan réitère son soutien à un dialogue constructif entre les États-Unis et l'Iran

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Dans un communiqué, il a réaffirmé la volonté du Pakistan de continuer à aider les parties à parvenir à une solution durable, soulignant l'importance du dialogue et de la coopération dans la résolution des différends.
Ce communiqué a été publié suite à l'arrivée de la délégation américaine au Pakistan samedi 11 avril. La délégation iranienne y était arrivée précédemment. Les deux parties devraient y mener des négociations afin de mettre fin aux récentes hostilités au Moyen-Orient.
Xinhua/VNA/CVN