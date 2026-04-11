Liban : des frappes israéliennes font 19 morts, dont 12 membres des forces de sécurité

>> Au moins neuf morts dans des raids israéliens contre le Sud du Liban
>> Plus d'un million de déplacés au Liban sur fond d'escalade du conflit, selon le HCR
>> Trump déclare que le Liban ne fait pas partie de l'accord de cessez-le-feu de deux semaines
>> Le Liban et Israël conviennent de négociations sous médiation américaine
|Photo prise le 9 avril 2026 montrant des bâtiments détruits par des frappes aériennes israéliennes à Zrariyeh, dans le Sud du Liban.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
L'Agence nationale d'information (ANI) du Liban a rapporté que la ville de Nabatiyé a subi "l'attaque la plus intense depuis le début du conflit en cours", les avions de guerre israéliens ayant mené de lourdes frappes visant plusieurs quartiers et rues, causant d'importants dégâts.
Elle a ajouté que des frappes avaient visé les abords du complexe gouvernemental, détruisant des bâtiments et faisant des victimes.
Les équipes de secours ont transporté les blessés vers les hôpitaux, tandis que les opérations de recherche et de déblaiement se poursuivaient.
Dans la région d'Iqlim al-Touffah, une frappe israélienne a visé une station de lavage automobile dans le centre de la localité de Jbaa, tuant six personnes, selon la même source.
Une source sécuritaire libanaise a indiqué à Xinhua que des avions de guerre et des drones israéliens avaient mené environ 42 frappes aériennes sur divers sites dans le Sud et l'Est du Liban au cours des dernières heures.
Xinhua/VNA/CVN