Liban : des frappes israéliennes font 19 morts, dont 12 membres des forces de sécurité

Au moins 19 personnes, dont 12 membres des forces de sécurité, ont été tuées et plusieurs autres blessées vendredi 10 avril à la suite d'une série de frappes aériennes israéliennes visant le Sud et l'Est du Liban, selon des sources officielles.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'Agence nationale d'information (ANI) du Liban a rapporté que la ville de Nabatiyé a subi "l'attaque la plus intense depuis le début du conflit en cours", les avions de guerre israéliens ayant mené de lourdes frappes visant plusieurs quartiers et rues, causant d'importants dégâts.

Elle a ajouté que des frappes avaient visé les abords du complexe gouvernemental, détruisant des bâtiments et faisant des victimes.

Les équipes de secours ont transporté les blessés vers les hôpitaux, tandis que les opérations de recherche et de déblaiement se poursuivaient.

Dans la région d'Iqlim al-Touffah, une frappe israélienne a visé une station de lavage automobile dans le centre de la localité de Jbaa, tuant six personnes, selon la même source.

Une source sécuritaire libanaise a indiqué à Xinhua que des avions de guerre et des drones israéliens avaient mené environ 42 frappes aériennes sur divers sites dans le Sud et l'Est du Liban au cours des dernières heures.

Xinhua/VNA/CVN