La Russie espère une reprise des pourparlers tripartites sur l'Ukraine avec Washington

La Russie a dit espérer le 8 avril une reprise à court terme des pourparlers tripartites sur l'Ukraine avec les États-Unis, suspendus depuis le déclenchement du conflit au Moyen-Orient, où un accord de cessez-le-feu a été annoncé entre Washington et Téhéran.

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"Nous espérons que dans un avenir proche" les responsables américains "auront plus de temps et davantage de possibilités pour des rencontres dans un format tripartite. C'est ce que nous attendons", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son point presse quotidien. Il répondait à une question sur une reprise de la médiation des États-Unis, dont l'attention était centrée sur le conflit au Moyen-Orient.

AFP/VNA/CVN