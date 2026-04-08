Le chancelier allemand appelle à une fin diplomatique du conflit en Iran

>> Les États-Unis affirment que leurs objectifs militaires contre l'Iran sont largement atteints

>> Les marchés mondiaux retiennent leur souffle avant l'ultimatum de Trump

>> États-Unis et Iran s'accordent pour un cessez-le-feu de deux semaines

L'objectif de la trêve est de négocier une fin permanente du conflit dans les jours à venir, a-t-il souligné, affirmant qu'elle ne pouvait "être obtenue que par des moyens diplomatiques". La déclaration, publiée sur le site officiel du gouvernement, exprime sa gratitude au Pakistan pour avoir servi de médiateur dans cet accord. Elle note que les négociations devraient viser à protéger les civils iraniens et à assurer la sécurité régionale, ce qui pourrait éviter une "grave crise énergétique mondiale". L'Allemagne est en étroite coordination avec les États-Unis et d'autres partenaires, et contribuera "de manière appropriée" à garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, selon la déclaration.

Xinhua/VNA/CVN