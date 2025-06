L’Exposition Universelle 2025 vous fait découvrir les jeunes artistes vietnamiens

Photo : Nhân Dân/CVN

Nguyên Bao Anh est aujourd’hui l’un des jeunes saxophonistes les plus talentueux du Vietnam. Diplômé de l’Académie nationale de musique du Vietnam, Bao Anh a progressivement affirmé son talent sur de nombreuses grandes scènes, se produisant aux côtés d’artistes renommés tels que My Linh et Chê Linh, et participant pendant cinq années consécutives aux programmes japonais d’accueil de Hyakujuu Sentai Gaoranger.

L’année dernière, Bao Anh a reçu le prix du Meilleur artiste saxophoniste lors du Festival national des groupes musicaux.

Avec le soutien et la coordination du pavillon du Vietnam, sa tournée comprenait deux concerts en solo sur la scène du pavillon vietnamien, une scène en plein air de l’EXPO 2025, ainsi qu’un concert commun avec des artistes portugais au pavillon du Portugal.

Fidèle au thème Saxophone across cultures: Vietnam meets Japan ("Le saxophone à travers les cultures : Le Vietnam rencontre le Japon"), Bảo Anh a présenté à l’EXPO 2025 les plus belles mélodies de son album solo Thanh âm thời gian (sorti en novembre 2024), un album marqué par une forte double identité vietnamienne et japonaise, exprimant une subtile fusion entre les deux traditions musicales.

Photo : Nhân Dân/CVN

Parmi les spectateurs ayant bravé une pluie battante pendant plus de trente minutes pour assister au concert en plein air de Nguyên Bảo Anh, Miyuki, originaire d’Osaka, a déclaré : "J’ai découvert Taruki Sax sur YouTube. Quand j’ai appris qu’il se produirait à l’EXPO, je me suis dit que je devais absolument venir le voir en direct. J’ai été très émue et impressionnée par le son du saxophone de Taruki."

Photo : Nhân Dân/CVN

Lors du concert commun avec deux guitaristes portugais d’origine japonaise, Nguyên Bảo Anh a eu l’opportunité de jouer sur la scène unique située sur le toit du pavillon du Portugal, offrant une vue panoramique sur l’ensemble de l’EXPO 2025.

Les artistes issus de trois cultures différentes ne s’étaient rencontrés que pour la première fois et disposaient de très peu de temps pour répéter. Cependant, animés par leur amour de la musique, un esprit de coopération et d’amitié, ainsi que par leur désir d’offrir une prestation mémorable au public de l’EXPO, les artistes vietnamiens et portugais ont joué ensemble, interprétant les mélodies profondes et émouvantes de l’œuvre Innocence, sous les applaudissements incessants des spectateurs.

En seulement deux jours et trois concerts, le saxophone de Bảo Anh a touché des milliers de spectateurs japonais et internationaux.

L’Exposition universelle (World EXPO) est l’un des trois plus grands événements mondiaux, aux côtés des Jeux Olympiques et de la Coupe du Monde. L’EXPO 2025, qui se tient du 13 avril au 13 octobre à Osaka (Japon), vise à attirer plus de 28,2 millions de visiteurs.

Selon les organisateurs, à la fin du mois de mai dernier, le nombre de visiteurs de l’EXPO avait déjà dépassé les cinq millions. Se produire à l’EXPO 2025 représente une opportunité précieuse pour les jeunes artistes vietnamiens d’acquérir de l’expérience sur la scène internationale et de toucher un public étranger.

Actuellement, le Département de la coopération internationale (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), qui organise et gère le pavillon vietnamien, collabore avec des partenaires tels que le Réseau de l’industrie musicale vietnamienne (Vietnam Music Industry Network – VMIN) pour élaborer un programme et rechercher des opportunités permettant de faire venir à l’EXPO 2025 de jeunes artistes talentueux du Vietnam, issus de différents genres musicaux. Cette initiative contribue à promouvoir la culture et les arts vietnamiens tout en offrant aux artistes eux-mêmes l’occasion de se développer professionnellement.

Xuân Lôc/CVN