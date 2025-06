Le complexe Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son - Kiêp Bac présenté à Paris

Photo : Thu Hà/VNA/CVN

L'événement s’inscrivait dans le cadre de la campagne menée par le Vietnam pour obtenir le classement du complexe au patrimoine mondial de l’UNESCO lors de la 47e session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, prévue à Paris en juillet.

S’exprimant lors de l’événement, le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, a souligné que le dossier de candidature était le fruit de 13 années de recherches rigoureuses, de conservation et d’étroite collaboration entre experts du patrimoine, universitaires et autorités locales des provinces de Quang Ninh, Bac Giang et Hai Duong.

Le responsable, qui est également président de la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, a souligné que le complexe est non seulement un témoignage historique, mais incarne également de profondes valeurs spirituelles, reliant l’humanité à la nature - un élément fondamental de l’identité vietnamienne.

Il a également souligné que le Vietnam avait pris en compte avec attention les commentaires et recommandations du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO et du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), notamment pour clarifier la valeur universelle exceptionnelle du site et ses efforts de gestion et de conservation.

Nguyên Thi Hanh, vice-présidente du Comité populaire de la province de Quang Ninh, a décrit le complexe comme un paysage culturel sacré comprenant des centaines de temples, pagodes, stupas et objets anciens, tous intégrés dans un continuum spirituel et spatial unifié à travers les trois provinces. Elle a réaffirmé l’engagement des autorités locales à préserver et à promouvoir les valeurs patrimoniales du site.

Le complexe se compose de quatre ensembles de vestiges historiques nationaux exceptionnels : la zone de vestiges historiques et paysagers de Yên Tu (ville de Uông Bi, Quang Ninh), la zone de vestiges historiques et paysagers de la dynastie des Trân (Cité municipale de Dông Triêu, Quang Ninh), la zone de vestiges et paysagers de Yên Tu occidental (Bac Giang) et le complexe Côn Son - Kiêp Bac (Hai Duong).

De nombreux vestiges et paysages du complexe ont été reconnus comme sites du patrimoine provincial ou national, offrant un mélange harmonieux de paysages naturels et d’œuvres architecturales d’une valeur exceptionnelle.

Outre son importance architecturale et paysagère, le site revêt une importance historique majeure en tant que berceau du Truc Lâm, le bouddhisme zen vietnamien fondé par le roi-bonze Trân Nhân Tông (1258-1308). Il est également étroitement associé à la formation et au développement de la dynastie des Trân (1225-1400).

L’influence de la secte zen Truc Lâm a transcendé les frontières nationales, se propageant à travers la région et le monde entier. Aujourd’hui, la secte zen Truc Lâm compte plus de 30 millions d’adeptes, 50.000 moines et nonnes, et 15.000 pagodes dans plus de 30 pays, dont la République de Corée, l’Inde, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon.

La France abrite notamment une pagode Truc Lâm, tandis que les États-Unis accueillent le Prix de la réconciliation Trân Nhân Tông.

VNA/CVN