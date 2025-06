Le ballet "Don Quichotte" sera joué à l’Opéra Hô Guom

Pour la toute première fois, le public vietnamien aura la chance de découvrir cette version originale, fidèlement mise en scène par le maître du ballet classique Marius Petipa.

Inspiré du célèbre roman de Miguel de Cervantès, ce ballet en quatre actes, huit tableaux et un prologue, sur une musique de Léon Minkus, fusionne avec brio l'histoire d'amour passionnée entre Kitri (souvent appelée Quitterie) et le barbier Basilio (Basile) avec l'épopée fantasque du "chevalier à la triste figure".

Attendez-vous à des moments emblématiques, comme la rencontre avec les comédiens ambulants et, bien sûr, la mémorable bataille contre les moulins à vent.

Le point d'orgue de l'œuvre sera sans conteste la fête finale, célébrant le triomphe des jeunes amoureux. C'est à ce moment que Kitri et Basilio exécutent le célèbre "pas de deux" de Don Quichotte, une pièce de virtuosité devenue un classique incontournable du répertoire des grands ballets.

Cette production ambitieuse réunira près de 150 personnes, dont plus de 60 danseurs, un orchestre symphonique complet et une équipe créative et technique professionnelle dévouée. Elle mettra en lumière diverses générations d'artistes vietnamiens, des figures connue comme Cao Chi Thanh et Phan Luong aux jeunes talents prometteurs tels que Nguyên Duc Hiêu et Vu Khanh Bang.

La mise en scène sera assurée par deux chorégraphes principaux : l'artiste émérite Luu Thu Lan et Pham Minh, directeur de l’école de danse La SALLE (France). L’orchestre sera placé sous la direction du chef d’orchestre Dông Quang Vinh.

Selon l'artiste émérite Phan Manh Duc, directeur du VNOB, "monter un chef-d'œuvre comme Don Quichotte exige une grande détermination, tant sur le plan humain que financier et temporel. Mais nous espérons que le public vietnamien pourra accéder à l'art classique mondial directement sur la scène nationale".

