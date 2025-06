Le producteur japonais Yuji Sadai fera partie du jury du DANAFF III

L’arrivée du producteur japonais Yuji Sadai est considérée comme une étape importante dans les efforts du festival pour internationaliser son jury et accroître la visibilité du cinéma vietnamien à l’international. Sa participation souligne la volonté des organisateurs d’apporter une perspective plus diversifiée et internationale au processus d’évaluation.

Figure emblématique de l’industrie cinématographique japonaise, Yuji Sadai a fondé Bitters End en 1994, une société majeure connue pour la production et la distribution de films d’art et d’essai internationaux au Japon. Tout au long de sa carrière, il a présidé le jury de la section International Film Students Meeting au Festival international du film de Saint-Sébastien en 2019 et a également participé à divers autres festivals internationaux.

Yuji Sadai a produit et coproduit plusieurs films salués par la critique, tels que The Land of Hope (2012), This Is What I Remember (2022) et Drive My Car (2021), réalisé par Ryusuke Hamaguchi et récompensé par l’Oscar du meilleur film international en mars 2022.

Après deux éditions réussies, DANAFF III connaîtra une croissance significative en termes d’envergure, de durée et de contenu. Cette année, le festival se déroulera sur sept jours et présentera plus de 100 films sélectionnés, contre 46 lors de la première édition et 63 lors de la seconde.

Parmi les nouveautés figurent le programme "Panorama du cinéma asiatique", qui présente des films salués par la critique internationale l’année dernière et plusieurs avant-premières mondiales. Le festival lancera également les "Prix de la critique de cinéma asiatique" dans cette section.

DANAFF Talents, le programme de formation et de réseautage du festival, proposera des ateliers sur le jeu d’acteur et le développement de projets, aidant les cinéastes émergents à se faire connaître et à bénéficier du mentorat d’experts locaux et internationaux. Un séminaire explorera les expériences internationales et la stratégie du Vietnam pour former des talents de haut niveau pour l’industrie cinématographique dans un contexte mondialisé.

La section compétitive comprendra 14 films dans la catégorie "Longs métrages asiatiques" et 12 dans la catégorie "Longs métrages vietnamiens". De plus, le programme "Cinéma vietnamien aujourd’hui" présentera 18 productions vietnamiennes récentes.

