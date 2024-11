L’exposition SFS Vietnam 2024 à Binh Duong

L’exposition des solutions de mobilier intelligent du Vietnam 2024 (SFS Vietnam 2024 - Smart Furniture Solutions), cinquième édition du genre, a ouvert ses portes mercredi 27 novembre au Centre des foires et conférences internationales de Binh Duong (WTO Expo Bình Duong), réunissant près de 300 stands d’entreprises domestiques et internationales.

>> Dialogue entre des autorités de Binh Duong et des entreprises sud-coréennes

>> Réalisations de Binh Duong dans le domaine de l'éduction et de la formation

>> Binh Duong prépare la construction de son premier aéroport

>> Le parc industriel de Bàu Bàng soigne son attractivité auprès des investisseurs

La SFS Vietnam 2024, organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI), en coopération avec la société par actions de commerce et de services BIFA et la SARL Pablo, sous l’égide du Service provincial de l’industrie et du commerce, vise à promouvoir le développement de l’industrie du bois au Vietnam en général et de la province de Binh Duong en particulier.

Outre les entreprises de l’industrie du bois et les fournisseurs de machines et d’équipements de production et de transformation du bois, le salon attire également de nombreuses entreprises opérant dans les secteurs des équipements auxiliaires de l’industrie du bois, tels que les systèmes d'extraction d'air, les aspirateurs, les chaudières, les séchoirs, ainsi que d’autres entreprises du secteur du mobilier, comme celles de la céramique.

En particulier, dans le but de refléter la tendance du développement du mobilier intérieur intelligent dans le monde, l’exposition présente de nombreux stands dédiés à ce domaine. Les visiteurs peuvent y admirer et expérimenter des meubles pliables et multifonctionnels, adaptés aux espaces de vie modernes, ou des meubles intégrant la technologie IoT (Internet des objets), qui peuvent être contrôlés via un smartphone.

Partenariat

Dans le cadre de l'exposition, un séminaire spécialisé est également prévu sur le thème « Application de processus intelligents à l'aide des logiciels Alphacam et Cabinet Vision ». Alphacam et Cabinet Vision sont considérés comme des logiciels offrant des applications diverses et flexibles dans de nombreux domaines, notamment l'aménagement intérieur avec des produits tels que les portes, les fenêtres, les armoires, les escaliers et les sculptures de surface. Le logiciel compte actuellement plus de 35.000 utilisateurs dans 52 pays et est disponible en 13 langues. Lors de l'exposition, ce logiciel est présenté dans le cadre de la production intelligente de panneaux de bois et de la production intelligente de bois de grande taille.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, Nguyên Trương Thi, directeur adjoint du Service provincial de l’industrie et du commerce, a déclaré que, pour que la filière du bois puisse poursuivre son développement et surmonter de nouveaux défis, l’une des actions importantes à mener est de renforcer les programmes de promotion commerciale avec des partenaires internationaux, tout en accompagnant les entreprises dans la connexion d'affaires et le développement du marché de consommation, leur permettant ainsi de signer de nouveaux contrats avec des marchés potentiels en dehors des marchés traditionnels.

Selon les statistiques de l'Office général des statistiques, le Vietnam se classe actuellement au 5e rang mondial en termes de chiffre d'affaires total des exportations de bois et au 2e rang mondial, juste après la Chine, dans le groupe des produits en bois à haute valeur ajoutée (produits intérieurs et extérieurs et charpenterie). Au cours des 9 premiers mois de cette année, la valeur des exportations vietnamiennes de bois et de produits forestiers a été estimée à 12,15 milliards d’USD, en hausse de 17,2% par rapport à la même période de l'année dernière. Les produits du bois vietnamiens ont atteint 170 marchés mondiaux. Parmi eux, les cinq principaux marchés sont les États-Unis, le Japon, la Chine, la République de Corée et l'Union européenne, qui représentent plus de 90 % du chiffre d'affaires total des exportations de bois.

Rien que pour la province de Binh Duong, au cours des 10 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires des exportations de l'industrie de transformation du bois a été estimé à 5,4 milliards d’USD, en hausse de 24 % par rapport à la même période de l'année précédente, représentant 19 % du chiffre d'affaires des exportations de la province. Binh Duong compte actuellement plus de 1 200 entreprises de transformation et d'exportation du bois, dont plus de 300 ont des investissements étrangers (IDE). L'industrie de transformation du bois est considérée comme la principale industrie d'exportation de la province, représentant la plus grande proportion des exportations de la province.

Clôture : le 30 novembre.

Texte et photos : Truong Giang/CVN