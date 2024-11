Bên Tre mise sur le développement vers l'est, une percée révolutionnaire pour son économie

Le développement vers l'est est la tâche clé et révolutionnaire déterminée dans la résolution du XI e Congrès du Comité provincial du Parti pour la période 2020-2025 et dans la planification provinciale de Bên Tre pour la période 2021-2030 et à l’horizon 2050. Ainsi, Bên Tre se concentre sur l'exploitation et la promotion des atouts économiques maritimes des trois districts côtiers de Binh Dai, Ba Tri, Thanh Phu...

Photo : Công Trí/VNA/CVN

Cette orientation de développement ouvre un nouvel espace de développement socio-économique global pour la localité. D'ici 2030, Bên Tre s'efforcera de devenir une province bien développée du pays, et d'ici 2050, elle deviendra une localité prospère et un endroit qui vaut la peine d'être connu.

L'économie maritime est au centre du renforcement de la défense nationale, de la sécurité et de la protection de l'environnement écologique. Elle aide à promouvoir les liens et les connexions régionales à travers des routes côtières, ouvrant un nouvel espace de développement pour Bên Tre et l'ensemble de la région. Selon le plan provincial, les percées en matière de développement de la localité comprendront la concentration sur le développement des infrastructures de transport côtier, des ports maritimes, des infrastructures logistiques, de l'industrie de transformation et de fabrication, des énergies renouvelables et des nouvelles énergies (hydrogène vert), le développement de l'urbanisme - des services et du tourisme.

Des tâches clés et révolutionnaires

Selon Hô Thi Hoàng Yên, secrétaire par intérim du Comité provincial du Parti de Bên Tre, la localité compte actuellement une population d'environ 1,3 million d'habitants, avec une densité très élevée de 545 habitants/km². L’économie maritime est un secteur économique très important. Bên Tre dispose de 65 km de côtes mais ne les a pas pleinement exploitées. C'est pourquoi le XIe Congrès provincial du Parti a proposé de développer Bên Tre vers l'est.

Hô Thi Hoang Yên a ajouté que le développement vers l'est consisterait en particulier à exploiter le potentiel et les atouts des 65 km de côtes, en mettant l'accent sur le projet de remise en état de la mer pour une superficie attendue d'environ 50.000 hectares, un nouvel espace de développement et un fond de terres propres propices aux investissements dans le développement des zones urbaines côtières et des zones économiques marines. En réponse au changement climatique, le projet de remise en état des côtes vise donc également à préserver les terres et à faire face aux impacts du changement climatique. Il s’agit d’une vision stratégique à long terme de Bên Tre. L'Assemblée nationale et le gouvernement ont en particulier autorisé la construction d'une route côtière reliant d’autres provinces et villes, de Hô Chi Minh-Ville à Cà Mau en passant par Kiên Giang, pour un corridor économique profitant non seulement à Bên Tre mais aussi à toute la région du delta du Mékong.

Selon le Service de planification et d'investissement de la province de Bên Tre, la mise en œuvre du projet de développement de Bên Tre vers l'est a d’ores et déjà obtenu de nombreux résultats positifs. La valeur de la production des industries dans les trois districts côtiers a bien augmenté l’an dernier, la pêche et la transformation des produits de la mer ayant connu une croissance significative. Le système d'infrastructures sociales de ces 3 districts côtiers a progressivement bénéficié d’investissement dans la construction et la modernisation, contribuant à créer des conditions favorables au développement des activités culturelles, festives et touristiques. Les projets de construction et d'agrandissement des ports et quais de pêche continuent par ailleurs d'être mis en œuvre, achevés et mis en service…

Difficultés et défis

Selon le président du Comité populaire provincial de Bên Tre, Trân Ngoc Tam, le développement de Bên Tre vers l'est a obtenu des résultats positifs, mais fait encore face à certaines difficultés et défis, notamment des ressources en capital limitées pour réaliser les programmes et projets de terres propres attractives pour les investisseurs, et un manque d’uniformité des infrastructures socio-économiques, en particulier le transport routier et fluvial. En outre, les ressources de sable et d'eau douce sont rares, ce qui affecte grandement l'avancement de la construction des ouvrages, entraînant un impact sur l'avancement des infrastructures liées.

Le président Trân Ngoc Tam a ajouté que, pour continuer à mettre en œuvre les objectifs et les tâches de développement vers l'est, Bên Tre se concentre sur la mise en œuvre efficace des politiques, stratégies, planifications et plans de développement durable de l'économie maritime, en créant des percées dans un certain nombre de secteurs économiques marins tels que les énergies renouvelables, l'énergie verte, les services d'exploitation, l'aquaculture, la transformation des produits de la mer, les services logistiques de la pêche, le développement du tourisme maritime, la formation des zones industrielles et urbaines côtières ou encore le développement du commerce et des services.

Bên Tre continue d'investir dans la construction, la modernisation et la rénovation des infrastructures essentielles afin d’attirer les entreprises de transport telles que les infrastructures portuaires, les quais de voie navigable intérieure, les chantiers et les entrepôts concentrés à proximité du parc industriel. Elle renforce le soutien à la mise en œuvre de projets d'investissement dans le développement de parcs industriels, de pôles industriels, de zones urbaines et de zones de remise en état de la mer.

Bên Tre accélère également l'avancement de travaux, projets et programmes clés, tels que le pont Rach Miêu 2, la route d'accès au pont Rach Mieu 2, les infrastructures du parc industriel de Phu Thuân, la construction du pont Ba Lai 8 sur la route côtière provinciale et du pont Ba Lai 6 sur la route Nord-Sud. Elle investit dans la construction de la route portuaire de Giao Long jusqu'au parc industriel de Phu Thuân...

En plus de promouvoir les liens de développement entre Bên Tre et les provinces et villes côtières orientales, la localité continue également de renforcer les liens et la coopération avec d’autres localités du delta du Mékong et de Hô Chi Minh-Ville dans tous les secteurs et domaines économiques et sociaux.

Photo: NET/CVN

Pour le développement durable

La conférence de promotion des investissements pour l'année 2024, sur le thème "Bên Tre - Vision vers l'est et potentiels de développement durable", tenue en octobre dernier, a affirmé l'engagement de la localité à attirer les investissements, et ses efforts incessants pour créer un environnement commercial dynamique et compétitif.

S'exprimant lors de la conférence, le président Trân Ngoc Tam a souligné que la planification provinciale pour la période 2021-2030 et à l’horizon 2050, constitue une base importante pour la réalisation des objectifs et des indices de développement socio-économique, dans lesquels la priorité est donnée à un développement fort vers l'est, notamment la route côtière qui est particulièrement importante pour relier le trafic entre Ho Chi Minh -Ville - Long An - Tiên Giang - Bên Tre - Trà Vinh - Soc Trang - Bac Liêu et Cà Mau.

Photo : Công Tri/VNA/CVN

Déterminé à atteindre ses objectifs de développement socio-économique, Bên Tre améliore constamment l’environnement des investissements et des affaires. Ces dernières années, l'indice de compétitivité provinciale (IPC) s’est notablement amélioré puisque Bên Tre a progressé de 6 places en 2023, passant de la 13ème à la 7ème position, et se classant même en 3ème position dans la région du delta du Mékong. Ainsi, tout en prouvant leur efficacité en termes de données, ces réformes créent une atmosphère d'investissement positive, attirant de nombreuses entreprises nationales et étrangères.

Bên Tre a également mis en œuvre de solides mesures de réforme administrative, accompagnées de l'application des technologies de l'information. Ces changements contribuent non seulement à réduire les délais et les coûts pour les entreprises, mais créent également un environnement de travail plus transparent et plus efficace. Grâce à cela, de nombreuses entreprises nationales et étrangères ont décidé de choisir Bên Tre comme destination d'investissement, accompagnant ainsi la province dans sa quête d'un développement prospère.

Lors de la conférence provinciale sur la promotion des investissements en 2024, Bên Tre a signé de nombreux accords de coopération stratégique (MOU) avec 23 investisseurs, pour un capital d'investissement total attendu d'environ 303.125 milliards de dôngs. Elle a également accordé des décisions de politique d'investissement et des certificats d'enregistrement d'investissement à 6 projets avec un capital social total de plus de 7.985 milliards de dôngs.

Ces accords de coopération potentiels créent non seulement une motivation pour les investissements, mais servent également de bases solides aux investisseurs pour rechercher, préparer et mettre en œuvre des projets à Bên Tre, contribuant ainsi au développement économique et social local.

Mme Nathwadee Wiratphong, directrice générale adjointe de la sarl Alliance One Garment, une entreprise qui a investi dans la province de Bên Tre, a pris la parole lors de la conférence et a souligné que les dirigeants provinciaux avaient proposé les bonnes politiques pour attirer les investissements. Elle a exprimé l'espoir qu'à travers la conférence, les entreprises voient clairement le grand potentiel et les avantages de Bên Tre, des ressources humaines abondantes aux riches opportunités d'investissement. Elle a également promis que le monde des affaires de Bên Tre serait toujours prêt à soutenir les investisseurs, contribuant ainsi à valoriser la localité et à faire de Ben Tre une destination digne de confiance.

S'exprimant lors de cette conférence, le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh a déclaré que cet événement important était une bonne opportunité de présenter le potentiel et les forces, en particulier la réflexion, la vision, le nouvel espace de développement, les opportunités et les projets spécifiques du Plan provincial de Bên Tre pour la période 2021 – 2030 et à l’horizon 2050.

Le vice-Premier ministre Nguyên Hoa Binh a ajouté que Bên Tre devait faire davantage d'efforts, faire preuve d'une plus grande détermination, innover en matière de sensibilisation, de réflexion, de méthodes, d'approches et d'organisations de mise en œuvre, tout en suivant de près les directives, les politiques et les lois du Parti et de l'État, en s’associant à la mise en œuvre des résolutions du Comité central, de l'Assemblée nationale, du gouvernement et des résolutions du Congrès provincial du Parti, ainsi qu’organisant efficacement la planification et en assurant la synchronisation et la conformité avec le plan directeur national, la planification régionale et la planification sectorielle.

Le vice-Premier ministre Nguyên Hoa a également affirmé que Bên Tre devait maximiser la mobilisation et l’utilisation efficace des ressources pour l’investissement et le développement socio-économique et la promotion de la coopération public-privé. La localité doit débloquer et utiliser efficacement toutes les ressources de développement, en mettant l’accent sur l’investissement dans les infrastructures stratégiques, en particulier les travaux et projets clés dotés de connectivités intra et interrégionale.

Texte et photos: Tân Dat/CVN