Kiên Giang connaît des changements positifs dans la lutte contre la pêche INN

La province méridionale de Kiên Giang a connu ces derniers temps des changements positifs dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Selon le comité directeur provincial de lutte contre la pêche INN, d’août à novembre 2024, aucun navire de pêche local n’a été signalé comme violant les eaux étrangères.

Photo : VNA/CVN

Lê Huu Toàn, directeur du Département provincial de l’agriculture et du développement rural, a fait savoir que Kiên Giang a pris des mesures drastiques pour améliorer l’application de la loi, sensibiliser le public, améliorer la gestion et punir strictement les violations concernant la pêche INN. En conséquence, le nombre de navires commettant des activités de pêche illégale dans les eaux étrangères a considérablement diminué.

Le responsable a déclaré que la province est particulièrement déterminée à mettre en œuvre efficacement les quatre recommandations de la CE et les directives du gouvernement central concernant la prévention et le contrôle de la pêche INN.

Au cours des sept dernières années, le système politique de la province s’est engagé dans la lutte contre la pêche INN avec une grande détermination et des efforts considérables.

Diverses solutions concertées ont été déployées, notamment la création d’équipes de communication, du comité de pilotage provincial de lutte contre la pêche INN et du sous-département d’inspection des pêches pour renforcer l’application de la loi en mer, prévenir les violations de la loi, maintenir la sécurité et l’ordre et protéger les ressources aquatiques.

Le Comité du Parti et le Comité populaire de la province de Kiên Giang ont publié des lettres appelant les pêcheurs et les entreprises à participer activement à la lutte contre la pêche INN.

Le colonel Huynh Van Dông, secrétaire du Comité du Parti et commissaire politique des gardes-frontières de la province de Kiên Giang, a souligné que la lutte contre la pêche INN est une tâche politique cruciale pour la force des gardes-frontières.

Cette dernière a élaboré des résolutions spécialisées et mis en œuvre des plans relatifs à la prévention et au contrôle de la pêche INN, tout en lançant un mouvement d’émulation encourageant tous les officiers et soldats à s’engager activement dans des activités de communication, des patrouilles et des inspections pour identifier et lutter rapidement contre la pêche INN.

Actuellement, tous les navires de pêche de Kiên Giang sont équipés d’un dispositif de surveillance des navires (VMS). Les navires opérant en mer sont surveillés en permanence pour informer rapidement les capitaines et les propriétaires de navires de toute déconnexion.

La province a également aidé les navires à payer les frais de service de surveillance par satellite pour 22.350 navires de pêche, pour un montant de plus de 3,8 milliards de dôngs (150.000 dollars). Tous les navires de pêche de la province ont été enregistrés et ont mis à jour leurs informations dans la base de données nationale des navires de pêche Vnfishbase.

Depuis le début de l’année, 19 cas impliquant 24 navires de pêche violant les eaux étrangères ont été examinés et résolus, tandis que 304 violations liées au VMS ont été sanctionnées. Au total, 597 violations des réglementations de pêche en mer impliquant 638 navires de pêche ont également été traitées, avec deux cas portés devant les tribunaux et des poursuites pénales engagées contre 15 cas.

VNA/CVN