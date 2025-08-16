80 ans - gloire de la police populaire du Vietnam

Quatre-vingts années de construction, de combat et de maturation ont affirmé la nature révolutionnaire et la capacité de combat inébranlable de la Police populaire - force armée essentielle et digne de confiance du Parti, de l’État et du peuple. L’histoire de la Police populaire du Vietnam est une histoire héroïque, la tradition de la Police populaire du Vietnam est glorieuse, ses réalisations sont immenses, contribuant de manière importante à forger l’histoire glorieuse de la nation vietnamienne, à aider la révolution vietnamienne à surmonter tous les obstacles, remportant victoire après victoire.

Général Tô Lâm

Secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam

Dès sa naissance, comme durant les deux guerres de résistance contre les colonialistes français et les impérialistes américains, la Police populaire a toujours été intimement liée au peuple, a coopéré étroitement avec l’Armée populaire, les forces, les secteurs et les niveaux, assumant pleinement son rôle central et de fer de lance sur le front de la protection de la sécurité et de l’ordre, de la défense des acquis révolutionnaires, de la protection du Parti, du peuple et du régime socialiste, luttant pour réprimer toutes sortes de crimes, pour la vie paisible et heureuse du peuple, remportant de nombreux exploits, des réalisations discrètes mais extrêmement glorieuses, apportant une contribution importante à l’œuvre de lutte pour la libération nationale et la réunification du pays.

Dans l’œuvre de Renouveau, d’industrialisation, de modernisation et d’intégration internationale proactive, la Police populaire a été exemplaire en tête dans la mise en œuvre efficace des lignes directrices et orientations du Parti, des politiques et lois de l’État ; ne cessant de faire des efforts, d’être unie et solidaire, surmontant toutes les difficultés et épreuves, aux côtés de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l’armée pour défendre fermement la sécurité et l’ordre, protéger la Patrie socialiste, participer activement au développement socio-économique, prendre soin de la vie du peuple, contribuer sans cesse au maintien de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde.

En toutes circonstances, la Police populaire a toujours fait preuve d’un esprit de dévouement, prête à se sacrifier pour le pays, pour le peuple. Des dizaines de milliers d’exemples de courage et de sacrifice de leur vie pour l’œuvre de protection de la sécurité nationale et de l’ordre social sont apparus, travaillant jour et nuit avec dévouement pour bien accomplir la mission. Chaque exploit, chaque réalisation, chaque exemple de bonnes personnes et de bonnes actions, chaque effort des cadres et agents de la Police a contribué à maintenir la paix et la stabilité du pays, à faire respecter la discipline et la loi ; à protéger la vie, les biens et la tranquillité du peuple, à enrichir la glorieuse tradition héroïque de la Police populaire ; à renforcer le lien de confiance et d’attachement du peuple envers le Parti, l’État et la Police populaire.

La loyauté, le sacrifice et les grandes contributions des générations de cadres et d’agents de la Police populaire à l’œuvre révolutionnaire de la nation ont été reconnus et hautement appréciés par le Parti, l’État et le peuple, qui leur ont décerné de nombreux titres et distinctions prestigieuses. Elles brillent comme un chant héroïque de l’héroïsme révolutionnaire, cristallisé par le dévouement total à la Patrie, la fidélité au peuple, la nature révolutionnaire pure et l’esprit de sacrifice courageux de générations de policiers dans le combat ardu et éprouvant pour la sécurité de la Patrie, pour la vie paisible et heureuse du peuple, et resteront à jamais une fierté du Parti, de l’État, du peuple et de la nation vietnamienne.

Les grandes réalisations obtenues au cours de ces 80 années sont dues au fait que : (i) La Police populaire du Vietnam a toujours été placée sous la direction absolue, directe et globale du Parti, porte la nature de la classe ouvrière vietnamienne, "tant que le Parti existe, nous existons", toujours prête à lutter et à se sacrifier pour l’indépendance et la liberté de la Patrie, pour la sécurité nationale, l’ordre social et la vie paisible et heureuse du peuple.

(ii) Liée étroitement au peuple, servant le peuple, s’appuyant sur le peuple pour travailler et combattre, "veiller pour que le peuple dorme bien, monter la garde pour que le peuple se divertisse, faire de la joie et du bonheur du peuple sa raison de vivre" : c’est la source de la force permettant à la Police populaire d’accomplir avec excellence toutes les missions que le Parti, l’État et le peuple lui confient.

(iii) Coopérer et se coordonner étroitement avec l’Armée populaire, les organes de protection de la loi, à tous les niveaux et dans tous les secteurs, mobiliser la force globale de l’ensemble du système politique pour la protection de la sécurité et de l’ordre.

(iv) Des générations de cadres et d’agents n’ont pas craint les difficultés et les sacrifices, faisant preuve de courage, d’intelligence, de créativité et d’habileté dans la lutte pour la protection de la sécurité et de l’ordre, devenant un "bouclier d’acier", une “épée tranchante”, exemplaires dans la mise en œuvre des préconisations et politiques du Parti et de l’État, assumant la fonction "d’ouvrir la voie" et étant la force chargée de protéger directement le Parti, ce qui exige encore plus d’efforts de la part des policiers.

(v) L’unité et la coopération internationale contribuent à créer la force invincible de la Police populaire du Vietnam.

Tout le Parti, tout le peuple et toute l’armée s’efforcent de mettre en œuvre les orientations stratégiques du Parti avec la détermination de faire entrer fermement le pays dans une nouvelle ère : une ère de développement, de richesse et de prospérité. La "réorganisation du pays", avec la mise en place simultanée des administrations locales à deux niveaux dans les 34 localités du pays, ouvre un nouvel espace de développement, une nouvelle dynamique, tout en posant de nouvelles exigences à la mission de protection de la sécurité et de l’ordre.

Promouvoir la tradition héroïque

Dans cette ère de progrès du pays, la responsabilité de la Police populaire est lourde mais extrêmement glorieuse. Plus que jamais, la Police populaire doit être fière, promouvoir la tradition héroïque, continuer à être unie et solidaire, aux côtés de l’Armée populaire et du secteur diplomatique, pour servir de noyau, fournir des garanties solides, un environnement pacifique et stable afin que tout le Parti, tout le peuple et toute l’armée puissent réaliser avec succès les objectifs stratégiques du Parti, en se concentrant sur les tâches essentielles suivantes :

Premièrement, en toutes circonstances, il faut garantir la direction absolue et directe du Parti sur tous les aspects de la Police populaire, renforcer sans cesse la nature de la classe ouvrière et le lien vital avec le peuple. La direction du Parti est un principe immuable, une exigence objective, le facteur décisif de toutes les victoires de l’œuvre de protection de la sécurité et de l’ordre, ainsi que des missions de la Police. Quelle que soit la situation, il faut maintenir et renforcer la direction absolue, globale et directe du Parti sur la Police populaire. Préserver la nature révolutionnaire ; rester fidèle au marxisme-léninisme et à la pensée de Hô Chi Minh dans la construction et la mise en œuvre des fonctions et missions de la Police ; mettre en valeur le caractère du Parti, le caractère de classe et le caractère populaire de la Police populaire dans la protection de la sécurité et de l’ordre : tels sont les éléments clés et décisifs pour que la Police populaire accomplisse la lourde responsabilité que le Parti, l’État et le peuple lui confient. Toute la Police doit toujours profondément assimiler l’injonction du cher Président Hô Chi Minh.

Édifier une "forteresse" solide

"Notre Police est la Police du peuple, servir le peuple et s’appuyer sur le peuple pour travailler" ; mettre en œuvre le point de vue "prendre le peuple comme racine ", "respecter le peuple, être proche du peuple, comprendre le peuple, apprendre du peuple et être responsable envers le peuple" ; appliquer correctement la devise "Le peuple sait, le peuple discute, le peuple fait, le peuple contrôle, le peuple supervise, le peuple bénéficie" ; maintenir constamment un lien étroit avec le peuple, partager toutes les difficultés et épreuves avec lui, être prêt à se sacrifier pour sauver le peuple ; s’occuper de la recherche de solutions pour résoudre rapidement les difficultés, obstacles, aspirations et souhaits légitimes du peuple ; devenir réellement "le point d’appui paisible du peuple". Diversifier les formes et créer les conditions pour que le peuple participe activement au mouvement de protection de la sécurité de la Patrie, construire et consolider "le front du cœur du peuple" dans la sécurité populaire, le dispositif de sécurité populaire lié à la défense nationale populaire, édifier une "forteresse" solide dans le front de protection de la sécurité et de l’ordre.

Deuxièmement, la Police populaire doit remplir au plus haut niveau la mission de protéger le Parti, garantir la mise en œuvre victorieuse des orientations du Parti ; la sécurité et l’ordre doivent constituer la base du succès du développement. Protéger le Parti, dans la période révolutionnaire actuelle, ce n’est pas seulement protéger le rôle dirigeant et au pouvoir du Parti, protéger le régime socialiste, la base idéologique, les points de vue, les orientations et les lignes du Parti ; la souveraineté territoriale, les frontières, les mers et les îles, gérer les situations de crise, les situations d’urgence nationale, repousser les risques ; mais aussi garantir la réalisation des deux objectifs centenaires. À court terme, protéger le Parti, c’est garantir le succès des congrès des organisations du Parti de tous niveaux en vue du XIVe Congrès national du Parti, assurer la victoire des élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. En outre, la Police populaire continue d’assumer le rôle principal dans la lutte contre les activités de "transformation pacifique" et contre les quatre risques identifiés par notre Parti lors de son VIIe Congrès national.

Troisièmement, maintenir le rôle de pionnier, exemplaire, en tête dans la mise en œuvre des orientations du Parti, en premier lieu dans l’application efficace des quatre résolutions stratégiques récemment adoptées par le Bureau politique : Résolution 57, Résolution 59, Résolution 66 et Résolution 68. La Police doit assimiler et réaliser l’injonction du Président Hô Chi Minh : "La Police ne peut pas suivre derrière l’industrie, l’agriculture, le commerce, les transports. Le mieux est que la Police aille en premier", être exemplaire et accompagner activement tout le système politique et tout le peuple dans la mise en œuvre efficace des orientations du Parti. Prendre l’initiative de détecter à temps et de proposer de corriger les lacunes, de lever les "points de blocage" institutionnels et politiques ; prévenir et empêcher dès le début les signes de dérive, de recherche d’intérêts, "d’intérêts de groupe" ; lutter, empêcher et neutraliser les activités de connivence, d’influence et de sabotage des institutions, politiques et lois. Se concentrer sur le développement de l’industrie de sécurité, qui, avec l’industrie de la défense, doit être une véritable pointe de l’industrie nationale, participer efficacement et contribuer directement au processus de développement de haute qualité du pays. Mettre en œuvre vigoureusement les activités de constitution de l’économie des données ; valoriser le rôle de conseil et de coordination dans l’application efficace du Projet N°06, soutenir le système politique dans la mise en œuvre des procédures administratives, atteindre rapidement l’objectif que toutes les procédures administratives liées aux entreprises soient mises en œuvre en ligne, de manière fluide, continue, transparente et efficace ; que 100% des procédures administratives soient réalisées indépendamment des limites administratives à l’intérieur des provinces. Mener activement les travaux extérieurs et l’intégration internationale en matière de sécurité et d’ordre, consolider solidement le périmètre de sécurité, résoudre à distance les questions complexes de sécurité et d’ordre ; aller en tête, ouvrir la voie, créer des conditions favorables à l’intégration internationale dans les autres domaines, en priorité dans le domaine économique, avec pour objectif un développement de haute qualité, rapide et durable.

Quatrièmement, renforcer les mesures pour maintenir la sécurité et l’ordre. Appliquer efficacement la devise "sécurité proactive", prévenir et traiter à temps les risques et facteurs susceptibles de provoquer l’instabilité dès le début, de loin et à partir de la base, sans se laisser surprendre. Mettre en œuvre efficacement la protection de la sécurité politique interne, de la sécurité économique, de la cybersécurité, de la sécurité numérique, de la sécurité des données, de la sécurité des connexions, de la sécurité sociale, de la sécurité des zones stratégiques et clés. Se concentrer sur les solutions de prévention et de réduction durable de la criminalité, construire des communes sans drogue et sans criminalité, progresser vers des provinces sans drogue et sans criminalité, comme base pour édifier le modèle de commune socialiste et de province socialiste. Continuer à créer des changements, améliorer l’efficacité de la gestion de l’État en matière de sécurité et d’ordre, consolider une société disciplinée, sûre, saine, créer les conditions les plus favorables au développement du pays dans la nouvelle ère.

Cinquièmement, veiller à construire une Police populaire réellement intègre, puissante, régulière, élite et moderne. Construire des organisations de base du Parti dans toute la force avec une grande capacité de combat ; accorder une attention constante au travail politique et idéologique ; lutter contre la dégradation morale et du mode de vie ; contrecarrer activement les complots de "dépolitisation" des forces armées et de séparation de la Police populaire de la direction du Parti. Mettre en valeur le rôle d’exemplarité, l’esprit de pionnier et de modèle des cadres et des membres du Parti, en particulier des dirigeants, appliquer correctement la devise "en haut, être exemplaire, en bas, suivre activement". Faire de l’étude et de la mise en pratique des Six préceptes du Président Hô Chi Minh un besoin culturel, une activité régulière, concrète, intégrée en profondeur dans le travail et le combat de chaque unité, de chaque cadre, de chaque agent. Prendre soin de construire une équipe de cadres et de membres du Parti ayant une volonté politique ferme, un esprit combatif, un esprit offensif révolutionnaire et une discipline stricte, osant penser, osant faire, osant prendre leurs responsabilités, osant innover et créer, osant se sacrifier pour l'intérêt commun ; mettre toujours les intérêts de la nation, du peuple et les intérêts légitimes du peuple au-dessus de tout, servir d'abord et avant tout toujours de tout cœur la Patrie et le peuple ; construire une équipe de dirigeants et de commandants ayant des capacités exceptionnelles, un grand prestige, à la hauteur des missions.

Fiers de la glorieuse tradition de 80 années de gloire, le Parti, l’État et le peuple font toujours confiance et espèrent que, sous la direction du Parti communiste du Vietnam glorieux, avec la confiance, le soutien et l’aide du peuple, la Police populaire saura promouvoir ses qualités révolutionnaires et ses belles traditions, continuer à être exemplaire, à être un noyau dans la mise en œuvre des résolutions, directives et conclusions du Parti, à accomplir avec excellence toutes les missions confiées, à écrire de nouvelles pages d’or éclatantes, aux côtés de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l’armée, pour réaliser avec succès les orientations stratégiques, les recommandations du grand Président Hô Chi Minh et l’aspiration de toute la nation : "Tout le Parti et tout notre peuple unis pour construire un Vietnam pacifique, unifié, indépendant, démocratique et prospère, contribuant dignement à l’œuvre révolutionnaire mondiale".

