Le marché boursier vietnamien se trouve au bord de la transformation

Le marché boursier vietnamien connaît une transformation majeure, car il devrait satisfaire aux critères de reclassement de marché frontière à marché émergent définis par FTSE Russell lors de la prochaine évaluation de septembre. Ce jalon sert de catalyseur pour la création d’un marché plus transparent et plus efficace, attirant les investissements à long terme.

Selon la Commission d’État des valeurs mobilières (SSC), le ministère des Finances a mis en œuvre avec succès plusieurs mesures pour satisfaire aux neuf critères nécessaires à l’examen de FTSE Russell.

Parmi elles, l’obtention d’un retour positif des investisseurs étrangers est cruciale. Pour remédier aux lacunes précédentes, le ministère a publié les circulaires N°68/2024/TT-BTC et N°18/2025/TT-BTC, axées sur l’amélioration du cycle de règlement et la réduction des coûts liés aux transactions échouées.

Pham Thi Thuy Linh, cheffe du Département du développement du marché des valeurs mobilières de la SSC, a déclaré que les nouveaux mécanismes fonctionnent désormais efficacement. Dix sociétés de valeurs mobilières et dix banques dépositaires ont adopté des pratiques de non-préfinancement (NPF), permettant aux investisseurs institutionnels étrangers de négocier des actions sans avoir besoin de préfinancer leurs ordres.

Depuis le lancement du système KRX, une plateforme informatique conçue pour moderniser et standardiser les opérations boursières du Vietnam, le 5 mai, plus de 90.000 transactions NPF ont été enregistrées, pour un montant total de plus de 20.000 milliards de dôngs (761,3 millions de dollars). Cela représente un triplement du volume des transactions et un doublement de la valeur par rapport aux périodes précédentes, les transactions NPF représentant désormais environ 50% du total des achats étrangers.

La mise en œuvre réussie des mesures de gestion des transactions échouées s’est également avérée efficace, avec seulement quatre échecs signalés sur des centaines de milliers d’ordres NPF. De plus, toutes les sociétés cotées ont commencé à fournir des informations régulières en anglais, améliorant ainsi la transparence pour les investisseurs internationaux.

Après trois mois de fonctionnement, le système KRX a démontré une connectivité stable et sécurisée, ouvrant la voie à un mécanisme de compensation centrale (CCP), aux transactions sur titres en attente, aux transactions intrajournalières et aux nouveaux produits dérivés, alignant ainsi le marché boursier sur les normes internationales.

Le ministère des Finances, en collaboration avec la Banque d’État, a également publié la circulaire N°03/2025/TT-NHNN, entrée en vigueur le 16 juin 2025, qui simplifie les procédures d’ouverture et d’utilisation de comptes en dông vietnamien pour les investissements étrangers indirects.

La SSC a créé un Groupe consultatif des investisseurs (GCI) composé de 33 membres pour répondre aux problématiques et améliorer l’expérience des investisseurs étrangers. Par ailleurs, divers programmes de promotion des investissements internationaux sont en cours pour attirer les institutions financières internationales.

Bùi Hoàng Hai, vice-président de la SSC, a déclaré que les investisseurs internationaux appréciaient le cadre juridique, le potentiel de croissance et la liquidité du marché vietnamien. Il a souligné que la mise à niveau en septembre serait encourageante, mais qu’elle ne constituerait pas l’objectif final. L’objectif serait d’améliorer la transparence et l’efficacité du marché.

Le vice-ministre des Finances, Nguyên Duc Chi, a souligné la nécessité d’un développement significatif du marché boursier afin d’attirer des capitaux à moyen et long terme pour les infrastructures et le développement économique. Il a souligné que l’identification et la résolution des obstacles juridiques, ainsi que la modernisation des infrastructures technologiques, seraient essentielles pour poursuivre les progrès.

Le Dr Chu Tuân Linh, de l’Université Hung Vuong, a déclaré que le Vietnam avait besoin d’une restructuration en profondeur de son marché boursier et d’une stratégie nationale de développement du marché des capitaux pour la période 2025-2035. Cette stratégie devrait s’aligner sur les tendances mondiales telles que la numérisation financière et la finance verte.

Pham Luu Hung, de SSI Research, a souligné que devenir un marché émergent ne serait qu’un début. Il a souligné l’importance non seulement de répondre aux critères de FTSE Russell, mais également d’améliorer la notation de crédit nationale pour renforcer le rôle du marché boursier en tant que source de capitaux clé pour la croissance économique du pays.

