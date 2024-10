Les émissions d'obligations d'entreprises ont chuté de 60% en septembre

La valeur totale des émissions d'obligations d'entreprises en septembre a chuté de manière significative, de 60% par rapport à août, pour atteindre le chiffre le plus bas enregistré depuis mai, selon un rapport récent.

Photo : VNA/CVN

Il y a eu 24 placements privés d'obligations d'entreprises totalisant plus de 22,3 billions de dôngs (898,6 millions d'USD) et une émission publique s'élevant à près de 1,5 billion de dôngs en septembre, selon les données compilées par l'Association du marché obligataire du Vietnam (VBMA) à partir de la Bourse de Hanoï (HNX) et de la Commission des valeurs mobilières du Vietnam (SSC).

En conséquence, la valeur totale des émissions d'obligations d'entreprises en septembre n'a représenté que 40% du mois précédent (les émissions ont dépassé 60 billions de dôngs en août), marquant ainsi le plus bas niveau depuis cinq mois.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, 268 placements privés totalisant 250,4 billions de dôngs et 15 émissions d'obligations publiques totalisant plus de 27 billions de dôngs ont été effectués.

Les banques commerciales ont notamment représenté 72% de la valeur totale des émissions d'obligations, tandis que les entreprises immobilières en ont représenté 18,54%.

En septembre, les entreprises ont racheté près de 11,75 billions de dôngs d'obligations arrivant à échéance, soit une augmentation de 2% par rapport à 2023.

Pour le reste de l'année 2024, on estime que 79,86 billions de dôngs d'obligations devraient arriver à échéance, les obligations immobilières représentant 35,13 billions de dôngs (44%). En outre, 26 nouveaux cas d'obligations à intérêt en défaut d'une valeur de 239,4 milliards de dôngs et deux obligations en défaut de principal d'une valeur de 550,4 milliards de dôngs ont été signalés.

Sur le marché secondaire, les transactions d'obligations d'entreprises ont totalisé près de 87,8 billions de dôngs en septembre, avec une moyenne de plus de 4,6 billions de dôngs par séance, soit une augmentation de 40,2% par rapport à août.

Le mois dernier, le Trésor public a organisé 18 adjudications d'obligations d'État pour un total de 50,15 billions de dôngs, avec un taux de réussite des enchères de 66,5%.

Le Trésor a mis aux enchères des obligations à échéances allant de 5 à 30 ans. Les échéances de 10 et 15 ans ont notamment reçu la majorité des offres, totalisant respectivement 22,15 billions de dôngs (66%) et 8,55 billions de dôngs (26%).

Les émissions d'obligations d'État par adjudication au cours des neuf premiers mois ont atteint 271,6 billions de dôngs, soit 67,9% du plan annuel. La durée moyenne des émissions en septembre était de 12,09 ans, avec un taux d'intérêt moyen de 2,73% par an.

Le ministère des Finances ne fournira pas de garanties pour les obligations émises par la Banque de politique sociale du Vietnam et la Banque de développement du Vietnam en 2024, conformément aux documents 6139/BTC-QLN et 6140/BTC-QLN.

VNA/CVN