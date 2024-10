La production industrielle de Hanoi retrouve des couleurs

Grâce aux signaux positifs du marché, les entreprises de la capitale continuent de profiter des opportunités pour accélérer et atteindre les objectifs de production et d'affaires les plus élevés cette année.

Photo : VNA/CVN

Le directeur adjoint du Service municipal de l’industrie et du commerce, Nguyên Dinh Thang, a déclaré qu'au cours des 9 premiers mois de 2024, l'indice de production industrielle a augmenté de 5,4% par rapport à la même période de 2023, dont l'industrie manufacturière en hausse de 4%.



L'indice de consommation de produits de l'ensemble de l'industrie manufacturière a également augmenté de 9,9% en glissement annuel. Grâce à cela, l'indice de ses stocks est estimé avoir diminué de 2,3% au 30 septembre sur un an.

Le directeur général de la société par action d’habillement Hô Guom, Phi Ngoc Trinh, a déclaré que l'entreprise a de nombreuses commandes et profite des opportunités du marché pour élargir sa clientèle et augmenter ses revenus. L'objectif de revenus de 1.000 milliards de dôngs en 2024 sera définitivement atteint.

Selon Nguyên Dinh Thang, afin de promouvoir la croissance de la production industrielle, la ville s'efforce de faire en sorte que 100% des entreprises produisant des produits industriels clés bénéficient des politiques de soutien de la ville.

La ville met également en œuvre de politiques de taux d'intérêt de crédit pour les secteurs prioritaires, se concentre sur l’amélioration de l’environnement des investissements et des affaires, en éliminant les goulots d’étranglement et les difficultés, continue à aider les entreprises à améliorer leur capacité de production et à augmenter leur taux des produits fabriqués dans le pays, suivre de près l'évolution de l'économie mondiale, soutenir les associations et les entreprises pour exploiter et promouvoir les marchés traditionnels et élargir de nouveaux marchés potentiels, promouvoir la propagande sur les accords de libre-échange, innover et améliorer l’efficacité des activités de promotion du commerce.

VNA/CVN