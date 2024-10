Vietjet : opportunité en or de faire l'expérience d'un vol luxueux avec une réduction de 20%

Accueillant les passagers pour une expérience de vol relaxante et luxueuse, du 11 au 17 octobre 2024, Vietjet offre aux passagers des promotions attractives sur les billets en classe affaires des vols entre le Vietnam à l'Inde ou l'Australie. Réservez dès maintenant vos billets d'avion Vietjet sur www.vietjetair.com , sur l'application mobile Vietjet Air ou dans les billetteries et agents officiels du monde entier.

Du 11 au 17 octobre 2024, les passagers souhaitant faire l'expérience d'un vol premium avec Vietjet peuvent bénéficier immédiatement d'une réduction de 20% sur les tarifs Business lors de la réservation d’un vol avec le code LEADER20. Ce programme s'applique aux vols Vietjet entre le Vietnam et l'Inde ou l'Australie du 15 février 2025 au 15 avril 2025.

Grâce aux offres spéciales de Vietjet, les passagers peuvent explorer des destinations de choix à travers le monde à des prix attractifs. De l'Inde et ses patrimoines culturels célèbres comme le Taj Mahal ou ses villes dynamiques comme New Delhi et Mumbai, à l'Australie, ses paysages majestueux et le rythme de vie moderne de Sydney, Melbourne, ou Brisbane... Quel que soit le voyage, grâce à son confort exceptionnel dans une cabine privée silencieuse et sur des sièges confortables et inclinables à l’horizontale, la classe Affaires est le meilleur choix pour des vols longs.

En vol Business Vietjet, les passagers bénéficieront de privilèges dès l'enregistrement et jusqu'à l’atterrissage, avec des bagages à main gratuits jusqu'à 18 kg et jusqu’à 60 kg de bagages enregistrés. À bord d'avions gros-porteurs modernes et respectueux de l'environnement, les passagers profiteront également de véritables festins à volonté avec des plats chauds et des ingrédients frais, du banh my ( sandwich vietnamien), au pho Thin, en passant par du poisson basa, ou du poulet en sauce, accompagnés de vin, de cocktails, de café filtre... et de programmes culturels et artistiques uniques à 10.000 m d'altitude.

