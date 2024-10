De nombreuses propositions d'investissement pour le transport du charbon du Laos au Vietnam

La province de Quang Tri au Centre identifie que l'importation et le transport de charbon sont l'un des domaines clés du développement économique local, aujourd'hui et dans les temps à venir. La quantité de charbon importée du Laos au Vietnam via le poste-frontière international de La Lay est actuellement très importante, atteignant parfois 12.000 tonnes/jour.

Photo : VNA/CVN

Par conséquent, la province a attiré de nombreuses entreprises pour étudier et proposer la mise en œuvre de projets d'investissement dans les infrastructures de transport et d'entreposage, ainsi que les projets sur les services et la fourniture de carburant pour les personnes et les véhicules de la zone frontalière internationale de La Lay.

Afin de créer des conditions favorables aux investisseurs, la province a travaillé activement avec les ministères et les branches pour proposer au gouvernement un soutien et une direction unifiée pour mettre en œuvre les procédures d'approbation de ces projets.

En juin 2024, le Comité populaire de la province de Quang Tri a approuvé l’option d'investissement du projet "Construction sur le territoire du Vietnam d'un système de convoyage pour transporter le charbon du Laos au Vietnam". L'investisseur est la sarl Nam Tiên. Le projet est mis en œuvre dans la commune d'A Ngo, district de Dakrong avec un investissement total de plus de 1.489 milliards de dôngs (59,9 millions d'USD) et une durée d'exploitation de 30 ans.

Le projet "Entrepôt et parc de stockage de marchandises dans le village d'A Deng, commune d'A Ngo, district de Dakrong" est en train de finaliser les documents permettant à l'autorité compétente de décider des investissements. Le projet dispose d'un capital d'investissement total de plus de 715 milliards de dôngs et d’une durée d'exploitation de 30 ans.

Actuellement, le projet "Système de convoyage pour le transport du charbon du poste-frontière international de La Lay au port maritime de My Thuy", district de Hai Lang, compte deux investisseurs proposant des études et des enquêtes pour sa mise en œuvre. Le système s'étend sur environ 85 km de long.

En outre, il existe également le projet "Entreposage et point de transbordement de marchandises" dans la commune de Cam Hiêu, district de Cam Lô, qui est en train d'achever les procédures pour recevoir l’autorisation des investissements.

VNA/CVN