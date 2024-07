Bientôt l’exposition internationale Coffee Expo Vietnam 2024

La 8 e exposition internationale sur le café, les gâteaux et le thé 2024 (Coffee Expo Vietnam 2024) se tiendra du 31 octobre au 2 novembre au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC), dans la mégapole du Sud.

Le salon Coffee Expo Vietnam 2024, organisé annuellement par le groupe Coex, en coopération avec l’Association du café et du cacao du Vietnam (Vicofa), prévoit d’accueillir 200 stands de 100 entreprises en provenance de 15 pays, régions et territoires.

Les entreprises présenteront et exposeront des produits à base de café et de thé ainsi que des gâteaux et des machines de transformation du café. Le programme est chargé et varié, avec des activités telles qu’un concours de préparation du café, des démonstrations spectaculaires de café, un talkshow et des rencontres d’affaires entre entreprises. Coffee Expo Vietnam 2024 devrait accueillir 20.000 visiteurs nationaux comme internationaux.

Selon l'Association du café et du cacao du Vietnam, la production de café du Vietnam devrait diminuer entre 1,6 et 1,7 million de tonnes sur la saison 2023-2024, en baisse par rapport au 1,78 million de tonnes de la saison 2022-2023. Même si la production de café exportée diminuait, la valeur du chiffre d'affaires pourrait encore augmenter. On s'attend à ce que d'ici fin 2024, les exportations de café du Vietnam atteignent la barre des cinq milliards d’USD.

Texte et photo : Truong Giang/CVN