L’expertise des seniors

La semaine dernière, en Une du numéro 40, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, apparaissait souriant aux côtés d’aînés exemplaires venus de tout le pays pour fêter le 83 e anniversaire de la Journée nationale consacrée aux personnes âgées au Vietnam. Cette célébration vise à garantir leur sécurité, leur dignité et à lutter contre toute forme de violence ou d’abus.

D’autres temps forts leur rendent également hommage, comme la Journée internationale des aînés, célébrée le 1er octobre, qui met en lumière leur contribution essentielle à la société.

Au Vietnam, octobre est devenu un mois d’action dédié aux personnes âgées. Placé cette année sous le thème “Valoriser le rôle des personnes âgées dans l’essor national”, il appelle à une mobilisation collective pour les soutenir, les protéger et reconnaître leur place centrale dans la société, conformément aux traditions vietnamiennes. Deux axes de santé sont particulièrement mis en avant : préserver la vue et garantir un bien-être global.

Ce mois est ponctué d’activités culturelles, sportives et sanitaires destinées à améliorer leur condition physique et mentale : échecs chinois, natation, badminton, performances artistiques…

Le pays entre dans une phase de vieillissement accéléré. D’ici 2036, une personne sur cinq aura plus de 60 ans, ce qui exercera une pression croissante sur les systèmes de santé et de sécurité sociale.

Dans ce contexte, le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), en partenariat avec l’Association vietnamienne des personnes âgées, a récemment organisé un séminaire sur les pratiques de soins aux aînés. L’UNFPA y a présenté cinq recommandations pour bâtir un système de soutien plus intégré et efficace, tout en réaffirmant son engagement à accompagner le Vietnam afin que le vieillissement démographique devienne une opportunité de développement équitable et durable.

Les seniors, grâce à leur expérience, leurs ressources et leurs compétences, peuvent jouer un rôle essentiel dans la société, en contribuant activement à l’économie familiale et communautaire.

Parallèlement, il est crucial de développer des infrastructures adaptées au troisième âge et d’adopter des gestes simples pour leur bien-être : alimentation équilibrée, lutte contre le tabac et l’alcool, réduction du sel, prévention de la sédentarité et du surpoids, et recours à des compléments alimentaires en cas de carences.

J’essaie moi-même de suivre ces principes au quotidien. Oui, je commence à devenir un senior, à mon tour !

Hervé Fayet/CVN