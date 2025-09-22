Vietnam et Allemagne visent un nouvel élan après 50 ans de relations diplomatiques

L’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyên Dac Thành, a souligné les étapes importantes et les avancées des relations bilatérales, vieilles de cinq décennies, lors d’une interview accordée aux journalistes de l’Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Berlin, à l’approche du 50 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques le 23 septembre.

Les liens bilatéraux Vietnam - Allemagne reposent sur des décennies d’échanges interpersonnels uniques. Depuis le séjour du Président Hô Chi Minh à Berlin au début du XXe siècle jusqu’à l’afflux de fonctionnaires, d’ingénieurs, d’étudiants et de travailleurs vietnamiens en Allemagne au milieu du XXe siècle, ces derniers sont devenus des ponts culturels et ont approfondi la compréhension mutuelle entre les deux nations, a-t-il déclaré.

En matière de diplomatie, de politique et de sécurité, la Déclaration de Hanoï de 2011 sur l’établissement d’un partenariat stratégique Vietnam - Allemagne a ouvert la voie à de fréquentes visites de haut niveau, à des échanges ministériels et à des échanges locaux. La diplomatie entre partis et entre peuples s’est intensifiée, le Parti communiste vietnamien ayant engagé des dialogues théoriques de haut niveau avec le Parti social-démocrate (SPD) et le Parti de gauche allemand.

La coopération nationale en matière de défense et de sécurité a connu des avancées notables, devenant un pilier essentiel du partenariat stratégique dans un contexte de défis géopolitiques mondiaux croissants. En novembre 2022, les deux ministères de la Défense ont signé un accord de coopération établissant un cadre global pour l’échange de délégations, le partage stratégique, la formation, la médecine militaire et le maintien de la paix.

Les deux parties partagent une vision commune du multilatéralisme, du maintien d’un ordre fondé sur des règles et du respect du droit international, de la Charte des Nations Unies et de ses principes, a-t-il ajouté.

En matière de relations économiques et commerciales, l’Allemagne est le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE) et le 12e au niveau mondial, avec des échanges commerciaux bilatéraux ayant doublé, passant de 5,6 milliards de dollars en 2011 à 11,1 milliards de dollars en 2024.

Quatrième investisseur européen au Vietnam, l’Allemagne considère ce pays d’Asie du Sud-Est comme une destination clé pour la diversification de sa chaîne d’approvisionnement. Les entreprises allemandes s’intéressent de plus en plus au climat d’investissement vietnamien afin d’éviter une dépendance excessive à l’égard d’un marché unique.

Les liens dans les domaines judiciaire, scientifique, éducatif, sanitaire, socioculturel et touristique continuent de porter leurs fruits. L’Allemagne figure parmi les 10 premiers marchés touristiques du Vietnam, les visiteurs allemands bénéficiant d’une exemption de visa de 45 jours depuis 2023. La communauté vietnamienne, forte de plusieurs centaines de milliers de personnes en Allemagne, demeure un maillon essentiel des relations bilatérales.

L’un des principaux atouts des relations entre le Vietnam et l’Allemagne réside dans l’alignement des initiatives de coopération sur les orientations politiques des deux parties, servant ainsi les intérêts communs de leurs populations, de leurs entreprises et de leurs territoires, a souligné l’ambassadeur Nguyên Dac Thành.

À l’avenir, il a perçu un vaste potentiel dans les domaines du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies et de l’innovation, alors que le Vietnam se prépare à une nouvelle phase de croissance et que le gouvernement de coalition allemand accorde la priorité aux questions économiques.

Les deux pays militent pour une ratification rapide de l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) afin de stimuler la dynamique. Les entreprises vietnamiennes devraient tirer parti de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) dans les secteurs de l’agriculture, de l’habillement et de l’électronique, tandis que les investisseurs allemands s’intéressent aux opportunités offertes par la transformation numérique, la transition énergétique, les centres financiers et les projets d’infrastructures tels que le train à grande vitesse, les aéroports et l’énergie.

Les deux pays se sont également engagés à coopérer dans la protection de l’environnement et le développement durable, en développant les énergies renouvelables, la gestion des ressources en eau et les projets de biodiversité. La coopération dans le domaine du travail et la formation professionnelle se développent pour répondre à la demande allemande de travailleurs qualifiés, a-t-il ajouté.

Selon le diplomate, les deux pays ont coordonné une série d’activités pour célébrer le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques dans leurs capitales respectives depuis début 2025. Les récentes célébrations à Berlin ont marqué le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam et le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Un festival allemand est également prévu en octobre 2025 au lac Hoàn Kiêm à Hanoi.

Le Vietnam salue les visites de dirigeants du gouvernement allemand, du ministère des Affaires étrangères et de responsables locaux. L’ambassade du Vietnam en Allemagne se réjouit également d’accueillir une délégation de haut rang du gouvernement vietnamien en visite officielle en Allemagne en 2025 afin de réaffirmer l’engagement politique des deux gouvernements à renforcer leur partenariat stratégique et à répondre aux attentes des entreprises allemandes implantées au Vietnam, a-t-il déclaré.

Interrogé sur les principaux axes de la coopération bilatérale en 2025 et au-delà, l’ambassadeur Nguyên Dac Thành a souligné l’intensification des contacts et des échanges au sein du Parti, de l’État, du Parlement et des relations interpersonnelles, l’accent étant mis sur la promotion de la science, de la technologie et de l’innovation comme nouveau pilier du partenariat stratégique.

Il a souligné la nécessité de tirer parti des mécanismes de coopération existants pour exploiter les atouts et les conditions favorables afin que le partenariat stratégique Vietnam-Allemagne serve au mieux les intérêts des gouvernements et des peuples des deux pays, contribuant ainsi à la paix, à la prospérité, au développement durable et à l’innovation.

Concernant les mesures nécessaires au développement des relations bilatérales, il a suggéré de maintenir et de mettre en place des mécanismes de dialogue réguliers à différents niveaux afin de suivre l’avancement des accords. De nouveaux cadres de dialogue pourraient également être envisagés pour s’adapter aux rapides évolutions mondiales.

Le diplomate a également proposé une coopération accrue au sein des forums multilatéraux afin de relever les défis mondiaux et de maintenir la paix, la sécurité et le développement durable ; une coordination renforcée dans des domaines prometteurs tels que les technologies de l’information, l’intelligence artificielle, l’économie numérique, l’économie verte et l’économie circulaire ; une connectivité interentreprises plus étroite grâce à des forums, des salons professionnels et des événements bilatéraux de promotion des investissements afin de mieux exploiter les opportunités et les complémentarités.

D’autres mesures comprennent l’accélération de la signature et de l’utilisation d’accords de commerce, d’investissement et de coopération dans de multiples secteurs ; et l’intensification des échanges culturels et interpersonnels par le biais de festivals, d’expositions et d’événements artistiques mettant en valeur l’identité culturelle de chaque pays, comme la Journée du Vietnam en Allemagne.

VNA/CVN