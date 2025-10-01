Les seniors, acteurs dynamiques de la cohésion sociale et du développement durable

Chaque mois d’octobre, le Vietnam consacre une campagne nationale aux personnes âgées. Cette année encore, le "Mois d’action pour les personnes âgées" coïncide avec la Journée internationale des personnes âgées du 1 er octobre. L’occasion de mettre en lumière la contribution essentielle des aînés au développement durable et à la prospérité du Vietnam.

Avec plus de 16 millions de personnes âgées - soit 16% de la population -, le Vietnam connaît une transition démographique accélérée. Loin de se limiter à la retraite, près de 9 millions d’entre elles demeurent actives dans la production, le commerce ou l’entrepreneuriat.

Plus d’un million participent également à la vie communautaire, ciment d’une cohésion sociale qui continue de structurer les quartiers et les villages. Cette implication nourrit ce que les économistes appellent désormais “la silver économie”, un secteur en expansion au Vietnam.

Photo : VOV/CVN

Les personnes âgées, un "capital précieux" pour la nation

Le respect des aînés plonge ses racines dans l’histoire. Dès 1941, le Président Hô Chi Minh soulignait l’importance des aînés, affirmant que la prospérité et la survie du pays dépendaient de leur engagement et que, face au déclin ou au danger, leur rôle serait déterminant pour sauver la nation.

Adoptée le 27 septembre 1995, la directive n°59 du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (VIIe exercice) rappelait que les personnes âgées représentent un "capital précieux" pour la nation, en raison de leur expérience et de leur rôle central au sein de la famille et de la société.

Plus récemment, en 2024, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, qui était à cette époque président de la République, a rappelé : “À travers les différentes périodes de l’histoire, les personnes âgées vietnamiennes ont toujours été considérées comme des piliers de la nation. Leur dévouement a nourri l’esprit d’autonomie, de résilience et de continuité du pays. Les fondations solides du Vietnam d’aujourd’hui, tout comme son prestige sur la scène internationale, doivent beaucoup aux contributions de ces générations d’aînés”.

Dans les villes comme dans les campagnes, des seniors s’illustrent par leur engagement. Certains dirigent encore des entreprises, d’autres enseignent, mènent des recherches ou préservent des savoir-faire artisanaux.

À Hanoï, dans le quartier de Câu Giây, Dinh Ngoc Son, ancien directeur adjoint du Département Radio-Télévision de l’Académie du journalisme et de la communication, a lancé un cours de "Transformation numérique et intelligence artificielle" pour des apprenants de 65 à 85 ans.

"Ce projet vise à inspirer la communauté, en particulier les personnes âgées, à continuer d’apprendre car nous disposons de tant d’outils, notamment l’intelligence artificielle. L’objectif est d’aider les seniors à gagner en confiance avec les outils numériques, afin que la technologie fasse partie de leur quotidien", explique-t-il.

Valoriser le rôle des personnes âgées dans la nouvelle ère

Longtemps perçues surtout comme bénéficiaires d’aides sociales, les personnes âgées sont désormais envisagées comme une ressource. L’article 37 de la Constitution de 2013 souligne que les personnes âgées doivent être respectées et prises en charge par l’État, la famille et la société, et que leur rôle doit être valorisé dans l’édification comme dans la défense de la Patrie. Adoptée le 25 octobre 2017, la Résolution N°20 du Comité central du Parti (XIIᵉ exercice) sur la santé publique appelait au développement de services adaptés aux personnes âgées, insistant sur la prévention, la réadaptation et les soins de longue durée au niveau communautaire.

En février 2025, le Premier ministre a validé un projet destiné à encourager leur participation à la transition numérique, à l’économie verte et à l’entrepreneuriat.

Ces orientations répondent à un double enjeu: faire face au vieillissement rapide de la population tout en consolidant la sécurité sociale.

Durant ce mois d’action pour les personnes âgées, associations et collectivités organisent à travers le pays tournois sportifs, festivals culturels, spectacles et ateliers de santé. Des consultations médicales gratuites et des services de conseil juridique complètent ce programme, qui mêle bien-être, prévention et participation sociale.

Au Vietnam, les aînés prouvent que l’âge n’est pas un frein mais une ressource: valorisée, leur expérience devient un atout stratégique pour la cohésion sociale et le développement durable.

VOV/VNA/CVN