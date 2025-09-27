Parlementaire : rendre plus substantielle la coopération Vietnam - Grèce

Sur invitation du premier vice-président du Parlement grec, Ioannis Plakiotakis, une délégation de l’Assemblée nationale vietnamienne, conduite son vice-président Nguyên Duc Hai, effectuera une visite officielle en Grèce du 30 septembre au 3 octobre.

La visite revêt une importance particulière dans le renforcement de la confiance politique et la volonté partagée des deux pays de développer leurs relations, dont leur coopération parlementaire, a déclaré l’ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Huong, lors d’une récente interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’information (VNA).

Durant son séjour, Nguyên Duc Hai s’entretiendra avec le premier vice-président du Parlement grec, Ioannis Plakiotakis et rencontrera le vice-président grec, Kostis Hatzidakis.

D'autres rencontres sont prévues, notamment avec le Groupe des parlementaires d’amitié Grèce-Vietnam, la secrétaire générale du Parti communiste grec, ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne dans ce pays. La délégation rendra visite à la famille de Kostas Sarantidis - Nguyên Van Lâp, Héro des Forces armées populaires du Vietnam.

En marge de la visite, l’ambassade du Vietnam, en coopération avec New Star Art, présentera la traduction en grec du premier tome de l’ouvrage Recueil d'articles de Hô Chi Minh entre 1920-1969.

Selon l'ambassadrice Pham Thi Thu Huong, les relations bilatérales reposent sur une amitié traditionnelle solide et un attachement mutuel à la paix, au respect des principes de la Charte des Nations unies, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Le Vietnam a bénéficié du soutien continu de la Grèce, de la guerre contre l'armée américaine à la lutte contre la pandémie de COVID-19, et dans son développement socio-économique.

La Grèce a notamment été l'un des premiers pays de l'Union européenne (UE) à ratifier l'Accord de partenariat et de coopération Intégrale (PCA) et à approuver rapidement l'Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA).

Sur le plan économique, malgré un chiffre d’affaires encore modeste - près de 350 millions de dollars durant les sept premiers mois de 2025 - les échanges connaissent une progression régulière. Les deux pays possèdent un potentiel de coopération important dans des domaines clés tels que le transport maritime, l'agriculture de haute technologie, l'éducation, et la culture. La Grèce s'est positionnée comme une passerelle pour le Vietnam vers l'UE, les Balkans et la Méditerranée tandis que le Vietnam s'engage à être un pont pour la Grèce vers l'ASEAN.

La visite du vice-président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Nguyên Duc Hai, traduit également l’importance accordée à la coopération parlementaire. La récente création du Groupe d’amitié parlementaire Vietnam - Grèce ouvre la voie à une coopération plus étroite entre les deux organes législatifs, notamment dans l’échange d’expériences législatives et l’application du numérique.

Les deux pays entendent également renforcer leur coordination au sein des forums parlementaires multilatéraux, contribuant ainsi à la paix, à la sécurité régionale et à la réponse aux défis globaux, a conclu la diplomate vietnamienne.

