La visite du président vietnamien aux Nations unies a pleinement atteint les objectifs fixés

La tournée du président vietnamien Luong Cuong au débat général de haut niveau de la 80ᵉ session de l'Assemblée générale des Nations unies, combinée à ses activités bilatérales aux États-Unis du 21 au 24 septembre, a été couronnée de succès, atteignant pleinement les objectifs fixés et laissant de nombreuses empreintes marquantes, a affirmé le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoàng Giang, dans une interview accordée à la presse.

Selon Dang Hoàng Giang, cette visite s'est déroulée dans un contexte significatif : célébration du 80ᵉ anniversaire de la fondation de l'ONU et du 30ᵉ anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis. Avec près de 70 activités diversifiées et substantielles, la tournée illustre clairement la politique extérieure du Vietnam fondée sur l'indépendance, l'autonomie, la diversification, la multilatéralisation et une intégration internationale globale, profonde et efficace.

À l'ONU, les interventions et activités du président Luong Cuong ont véhiculé un message fort en faveur du multilatéralisme, du rôle central des Nations Unies, de la Charte de l'ONU et du droit international dans le règlement des enjeux mondiaux. Le Vietnam y a partagé son parcours, d'un pays ravagé par la guerre à une nation en développement à revenu intermédiaire, tournée vers une ère de prospérité. Ses engagements se sont traduits par des actions concrètes : participation active aux mécanismes clés de l'ONU, préparation de la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité prévue en octobre 2025, présidence de la Conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaire en 2026 et contribution continue aux opérations de maintien de la paix.

Un autre point marquant fut la signature d'un communiqué conjoint établissant des relations diplomatiques entre le Vietnam et Tuvalu, faisant ainsi du Vietnam l'un des rares pays à entretenir des liens diplomatiques avec l'ensemble des États membres de l'ONU.

Concernant les relations bilatérales avec les États-Unis, Dang Hoàng Giang a indiqué que le président vietnamien avait transmis le message : "laisser le passé de côté, surmonter les divergences et se tourner vers l'avenir". Les rencontres émouvantes avec d'anciens combattants et amis américains ont reflété l'esprit de réconciliation, tandis que les échanges avec l'administration, le Congrès, les autorités locales et les grandes entreprises américaines ont ouvert de nouvelles perspectives pour le Partenariat stratégique global.

Pour l'avenir, le Vietnam entend continuer à participer de manière active, responsable et créative aux activités des Nations unies et d'autres forums multilatéraux, en préparant soigneusement la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité prévue en octobre prochain.

Le pays renforcera ses relations avec les partenaires et organisations internationaux, en approfondissant la coopération dans les domaines de la sécurité, de la politique, de l'économie, des sciences et technologies, de l'innovation, de l'intelligence artificielle, des transports et de l'éducation.

Avec les États-Unis, les deux parties maintiendront les échanges de délégations à tous les niveaux, développeront leur coopération dans des domaines clés et poursuivront les efforts pour régler les séquelles de guerre ainsi que les différences restantes.

VNA/CVN