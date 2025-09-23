Vietnam - Allemagne : un demi-siècle de coopération fructueuse et de nouvelles perspectives

Rolf Schulze, président de l’Association germano-vietnamienne et ancien ambassadeur d’Allemagne au Vietnam, a affirmé que la coopération entre les deux pays au cours des cinq dernières décennies représentait une véritable " belle réussite ", un scénario gagnant-gagnant.

Rolf Schulze s’est exprimé lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion du 50ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Allemagne (1975-2025).

Selon lui, l’élévation du partenariat bilatéral au rang de partenariat stratégique en 2011 a constitué une étape charnière, offrant un cadre solide pour l’ensemble des activités de coopération.

L’ancien diplomate a souligné que les deux pays défendaient un ordre international fondé sur des règles, où les frontières sont respectées et où tous les États, grands ou petits, jouissent des mêmes droits.

Il a rappelé que, dans le domaine économique et commercial, l’Allemagne est, de loin, le premier partenaire du Vietnam au sein de l’Union européenne, tandis que le Vietnam est l’un des partenaires les plus importants de l’Allemagne dans l'ASEAN. Près de 400 entreprises allemandes opèrent actuellement au Vietnam, avec des investissements considérables qui garantissent des milliers d’emplois de qualité pour les travailleurs vietnamiens. En matière d’éducation et de formation, il a cité l’Université vietnamo-allemande, implantée près de Hô Chi Minh-Ville, comme un projet phare, ainsi que la Maison allemande dans la même ville, symbole de l’amitié entre les deux nations.

S’agissant des perspectives de coopération, M. Schulze a estimé que l’Allemagne, leader mondial en ingénierie et en technologies, et le Vietnam, pays en plein essor aspirant au statut de nation développée d’ici 2045, étaient des partenaires parfaitement complémentaires. Il a mentionné le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, auquel des entreprises allemandes se disent prêtes à contribuer.

Dans le domaine de la formation professionnelle, il a indiqué que des initiatives étaient en cours pour faciliter le recrutement de jeunes Vietnamiens souhaitant étudier et travailler en Allemagne. À ce titre, il a évoqué un protocole d’accord récemment signé entre l’Association germano-vietnamienne et une société vietnamienne de formation et de recrutement, ouvrant davantage de perspectives aux jeunes talents.

Au niveau multilatéral, il a souligné que l’Allemagne et le Vietnam poursuivraient sans aucun doute leur coopération fructueuse au sein du système des Nations unies.

Concernant les activités de l’Association germano-vietnamienne en 2025, M. Schulze a indiqué qu’un programme dense avait été élaboré. Fin juin, une conférence internationale de haut niveau sur les relations commerciales et économiques s’est tenue à Berlin, avec la participation de près de 200 experts. L’Association a également accueilli une délégation de l’Association d’amitié Vietnam - Allemagne et une délégation de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO).

Prochainement, elle organisera à Hambourg une rencontre avec de jeunes représentants pour échanger sur leurs expériences bilatérales, en présence de l’écrivaine Khuê Pham, invitée d’honneur. Plus tard dans l’année, une exposition sur le développement urbain au Vietnam sera inaugurée à la Maison allemande. En octobre, une délégation de l’association se rendra au Vietnam pour tenir des entretiens officiels avec ses homologues à Hanoï. Afin de mieux suivre les activités dans ce pays, l’association a récemment désigné un représentant permanent au Vietnam.

Enfin, M. Schulze a estimé que les instruments nécessaires au développement des relations bilatérales étaient déjà disponibles. L’essentiel, selon lui, est de maintenir l’élan et de garantir une approche durable sur les questions d’intérêt commun. Il a indiqué qu’il existait des projets de visites de haut niveau dans les deux sens et même des réflexions sur un possible élargissement du partenariat stratégique vers un partenariat intégral, ce qui constituerait, à son avis, une orientation positive.

