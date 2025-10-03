La science, la technologie et l’innovation façonneront l’avenir du Vietnam

La science, la technologie et l’innovation façonneront l’avenir du Vietnam, sa place dans le monde et la vie de sa population pour les décennies à venir, a déclaré Mariam J. Sherman, directrice nationale de la Banque mondiale (BM) pour le Vietnam, le Cambodge et le Laos.

La responsable de la BM a fait ces propos lors de son intervention au Forum sur la promotion de l’innovation et le développement des technologies stratégiques, qui s’est tenu à Hanoï le 2 octobre.

Mariam J. Sherman a déclaré que les réformes majeures, notamment la résolution N°57 du Politburo sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale, ont démontré l’engagement et la détermination du pays à promouvoir le développement de la science, de la technologie et de l’innovation.

Le Vietnam dispose d’atouts réels : une main-d’œuvre jeune et talentueuse, une stabilité macroéconomique, une position stratégique dans le corridor de croissance asiatique et une capacité d’apprentissage et d’adaptation avérée.

Mariam J. Sherman a proposé une formule simple "trois plus un", telle que détaillée dans le dernier rapport inédit de la Banque mondiale sur les talents et l’innovation pour l’industrie vietnamienne des semi-conducteurs.

Cette formule repose sur trois piliers fondamentaux : une main-d’œuvre qualifiée et des talents technologiques de pointe, un écosystème d’innovation rassemblant le monde universitaire, les entreprises vietnamiennes et les investisseurs étrangers et le gouvernement, et le renforcement des liens entre les entreprises nationales et les entreprises d’IDE au sein de la chaîne d’approvisionnement.

Selon la directrice nationale de la BM, le Vietnam a posé des bases importantes. En 2025, elle se classe 44ᵉ sur 139 pays et économies dans l’Indice mondial de l’innovation (GII) 2025, publié par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Hô Chi Minh-Ville est déjà l’un des pôles d’innovation les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est.

"Nous sommes ici aujourd’hui, dans le parc technologique de Hoa Lac. Imaginez-le dans dix ans comme le centre d’un pôle d’innovation pour la fabrication de pointe : semi-conducteurs, biomédecine avancée, robotique et automatisation", a-t-elle déclaré.

Ce pôle pourrait réunir au sein d’un même écosystème des instituts de recherche, des universités, des prestataires de technologie et de formation, ainsi que des usines du futur. De la formation à la production industrielle en passant par la R&D, le prototypage initial, tout le processus de fabrication serait réalisable ici même, a-t-elle souligné.

Ces pôles constituent de puissants pôles d’attraction pour les talents et les idées. Ils incitent les jeunes Vietnamiens à poursuivre des carrières dans les sciences et les technologies, et incitent davantage de membres de la diaspora vietnamienne à ramener leurs compétences et leurs réseaux au pays.

Ce parcours nécessite un effort national global, dans lequel le gouvernement, les entreprises, le monde universitaire et les partenaires internationaux jouent chacun un rôle essentiel. Le gouvernement définit la vision, élabore des politiques favorables et fournit un financement de démarrage; les universités collaborent avec l’industrie pour former la main-d’œuvre et mener des activités de R&D ; et les partenaires internationaux apportent une expertise et des financements mondiaux.

La BM adapte activement son soutien aux priorités pour aider le Vietnam à exploiter son formidable potentiel en haute technologie, a encore indiqué Mariam J. Sherman.

