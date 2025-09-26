La visite du président de la Douma russe renforcera la coopération globale avec le Vietnam

La visite officielle du président de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale russe, Vyacheslav Volodine, au Vietnam, les 28 et 29 septembre, renforcera le solide partenariat stratégique global entre les deux pays, selon un responsable russe.

>> Vietnam - Russie : une visite pour approfondir des liens entre les parlements

>> Entrevue entre le chef du PCV et le président de la Douma d'État à Moscou

>> Dialogue parlementaire : une impulsion pour la coopération Vietnam - Russie

>> Le président de la Douma d'État de Russie effectuera une visite officielle au Vietnam

Photo : AP/VNA/CVN

Dans un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à la veille de cette visite, Ivan Ivanovych Melnikov, premier vice-président de la Douma d’État et premier vice-président du Parti communiste de la Fédération de Russie, a souligné les liens étroits entre le Vietnam et la Russie à tous les niveaux.

Il a rappelé la visite d’État du président Vladimir Poutine au Vietnam l’année dernière, ses entretiens avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, à Moscou en mai, et sa rencontre avec le président vietnamien Luong Cuong à Pékin au début du mois, en marge des commémorations du 80e anniversaire de la victoire mondiale sur le fascisme.

Le voyage de Vyacheslav Volodine au Vietnam, effectué à l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, constitue un nouveau pas en avant important dans l’approfondissement de la coopération parlementaire, pilier essentiel du partenariat stratégique global Vietnam-Russie, a-t-il souligné.

La Commission de coopération interparlementaire Vietnam - Russie tiendra sa quatrième session à cette occasion, qui devrait aborder le soutien législatif à la coopération bilatérale, notamment dans les domaines du commerce, de l’économie, des sciences et technologies et des questions humanitaires, avec un accent particulier sur l’énergie.

Les deux parties axeront leurs discussions sur la coopération entre les législateurs des deux pays pour bâtir un monde juste et sûr et promouvoir un ordre mondial multipolaire. Tous ces efforts, a-t-il affirmé, continueront de dynamiser la coopération globale entre les deux pays.

Ivan Ivanovych Melnikov a souligné la profonde sympathie et la confiance mutuelle qui unissent historiquement les deux peuples, les qualifiant de fondement de la coopération actuelle et future.

Soulignant l’énorme potentiel de la collaboration bilatérale, il a identifié la diplomatie parlementaire comme un outil essentiel pour libérer les ressources inexploitées et a insisté sur l’importance d’apporter un soutien législatif efficace et opportun aux décisions prises par les dirigeants nationaux, ainsi que de superviser la mise en œuvre des accords intergouvernementaux.

Il a salué les réalisations du Vietnam après près de quatre décennies de mise en œuvre de la politique de Renouveau (Đôi moi), la décrivant comme un effort de modernisation monumental qui a permis au Vietnam de passer d’un système de gestion centralisé à une économie de marché à orientation socialiste sous la direction du Parti communiste du Vietnam.

Selon le responsable, le Vietnam s’est transformé en un État socialiste moderne doté d’une économie dynamique qui harmonise les principes du marché et la planification.

En surmontant de nombreux défis, le pays a posé des bases solides pour la prochaine étape de sa croissance en tant qu’État doté de souveraineté, d’une industrie développée, d’une économie dynamique et d’un niveau de vie en hausse.

VNA/CVN