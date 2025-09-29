Le Vietnam affirme sa nouvelle position sur la scène internationale à l’AGNU 80

Des médias internationaux ont salué le voyage du président Luong Cuong pour le débat général de haut niveau de la 80 e session de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU 80) et des activités bilatérales aux États-Unis, du 21 au 24 septembre comme un jalon important et une preuve de la position croissante du Vietnam sur la scène internationale.

>> La 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies s'ouvre à New York

>> Le voyage du président vietnamien devrait renforcer les relations Vietnam - États-Unis

>> AGNU 80 : le Vietnam présente l’ouverture à la signature de la Convention de Hanoï

Photo : VNA/CVN

Dans son article intitulé "Le discours du président vietnamien Luong Cuong à l’ONU met en lumière le rôle global du Vietnam dans un contexte de tensions géopolitiques", le Washington Times a souligné le rôle croissant du Vietnam en tant que pays "responsable et tourné vers l’avenir", rappelant l’impressionnant parcours de transformation du Vietnam : d’un pays ravagé par les guerres, autrefois isolé durant la Guerre froide, à un pays aujourd’hui profondément intégré à la communauté internationale.

La politique étrangère "flexible mais résiliente" du Vietnam est très appréciée, comme en témoignent son adaptabilité et sa ferme défense des principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et du droit international. Cela a permis au Vietnam de devenir un «défenseur fiable» de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des solutions pacifiques aux conflits.

Engagement pour le développement durable et la gouvernance technologique

Le Washington Times s’intéresse particulièrement à l’orientation de développement scientifique et technologique du pays, notamment en intelligence artificielle, telle qu’elle ressort de la résolution n°57-NQ/TW promulguée par le Politburo en décembre 2024, illustrant comment le Vietnam allie modernisation nationale et responsabilité internationale, et promeut un développement responsable des technologies avancées lié aux principes d’éthique, de sécurité et d’inclusion.

Par ailleurs, le journal mentionne l’organisation par le Vietnam de la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï) en octobre prochain, preuve de sa volonté de jouer un rôle facilitateur dans le façonnage des règles mondiales de l’ère numérique.

Parallèlement, les réalisations du pays en matière de développement socio-économique, telles que la forte réduction de la pauvreté, l’expansion des énergies renouvelables et le déploiement de forces de maintien de la paix avec la participation active de femmes soldats, sont considérées comme une histoire de succès sur le développement inclusif.

Promotion de la réforme de l’ONU et du développement durable

Le Washington Times note que le Vietnam soutient systématiquement les efforts de réforme de l’ONU, la plus grande organisation multilatérale de la planète. Le journal indique que le Vietnam a toujours participé activement à des initiatives visant à améliorer l’efficacité des opérations de maintien de la paix, à garantir l’inclusion dans la gouvernance mondiale et à accélérer la mise en œuvre des ODD.

À titre d’exemple, selon le journal, le Vietnam a envoyé du personnel militaire participer à des missions de maintien de la paix au Soudan du Sud et en République centrafricaine. La participation croissante des femmes soldats vietnamiennes a été hautement appréciée par la communauté internationale, démontrant que le Vietnam associe son engagement en faveur de l’égalité des sexes à sa responsabilité de maintenir la paix mondiale.

Leadership par consensus

Le Washington Times observe que la diplomatie vietnamienne se distingue par le fait qu’elle "exerce le leadership par consensus et non par imposition". Le Vietnam ne cherche pas à obtenir l’avantage par la confrontation, mais choisit de promouvoir le dialogue, d’instaurer la confiance et de consolider le droit international.

Photo : VNA/CVN

Cette approche patiente et fondée sur des principes a permis au Vietnam de devenir une voix fiable dans les forums internationaux tels que les Nations Unies, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), le Mouvement des non-alignés et le Groupe des 77, et d’inspirer le respect dans le contexte d’un monde fragmenté et d’une concurrence croissante entre les grandes puissances.

Une diplomatie flexible mais persévérante

Entre-temps, l’International Policy Digest affirme, dans l’article intitulé "La diplomatie du bambou du Vietnam s’internationalise", signé par l’universitaire James Borton, que le récent voyage du président Luong Cuong illustre parfaitement l’approche, le style et l’art de la diplomatie vietnamienne: à la fois souple et résiliente, profondément ancrée dans les principes mais capable de s’adapter aux vents changeants.

Selon l’auteur, le Vietnam a réussi à équilibrer ses relations avec les grands pays, tout en jouant un rôle de passerelle au sein de l’ASEAN et en participant activement à des accords commerciaux ouverts tels que le CPTPP et le RCEP. Cette approche permet au Vietnam d’éviter toute confrontation et d’affirmer sa position de partenaire fiable pour toutes les parties.

L’auteur James Borton souligne également que, d’un pays ravagé par les guerres et isolé, le Vietnam est devenu une économie dynamique dotée d’une population jeune et d’une main-d’œuvre qualifiée et hautement technologique. Le voyage de du président Luong Cuong pour l’AGNU 80 marque le passage d’une posture réactive à une posture proactive dans l’intégration internationale, reflétant la vision stratégique vers l’objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Le Vietnam : une voix équilibrée dans un monde turbulent

Il ressort des analyses du Washington Times et de l’International Policy Digest que l’opinion publique internationale partage l’avis selon lequel le Vietnam émerge comme une voix équilibrée, cohérente dans ses principes sans être outrancière, flexible sans être intransigeante sur les intérêts fondamentaux.

Le voyage de travail du président Luong Cuong pour l’AGNU 80 est plus qu’un simple engagement diplomatique, mais il réaffirme le message que le Vietnam est prêt à œuvrer avec la communauté internationale au renforcement du multilatéralisme, à la primauté du droit international, et à la promotion du consensus en faveur de la paix, du développement durable et de la prospérité commune.

VNA/CVN