Armée populaire du Vietnam : 80 ans d’histoire, 80 ans de dévouement

Depuis sa création en 1944, l’Armée populaire du Vietnam n’a cessé de croître et de se renforcer. Partie d’une poignée de soldats, elle est devenue un symbole de la résistance et des victoires du peuple vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Le 22 décembre 1944, au cœur de la forêt de Trân Hung Đao (située aujourd’hui dans la commune de Tam Kim, district de Nguyên Bình, province montagneuse de Cao Bang, au Nord), une étincelle révolutionnaire a jailli. C’est à cet endroit que le Général Vo Nguyên Giáp, sur ordre direct du Président Hô Chi Minh, a fondé la Brigade de propagande armée pour la libération du Vietnam, première force principale de l’Armée populaire vietnamienne.

Fondation d’une légende

Issu d’un noyau de 34 combattants, la Brigade s’est progressivement transformée en une force militaire redoutable, structurée et aguerrie. En un temps record, elle a su renforcer ses capacités de combat pour mener à bien la lutte pour la libération nationale et assurer la défense de la Patrie socialiste du Vietnam. Fidèle à ses engagements initiaux, elle a constamment honoré ses serments prononcés lors de sa création.

Dans sa quête inlassable d’une voie pour libérer le pays, le jeune patriote Nguyên Ái Quôc (futur Hô Chi Minh) a posé un constat sans appel : “Pour arracher leur indépendance, les peuples opprimés doivent se fier d’abord à leurs propres forces. Les Vietnamiens doivent se libérer eux-mêmes”.

Cette conviction l’a conduit à affirmer, dès le premier programme du Parti, rédigé de sa main en 1930, la nécessité de “constituer une armée ouvrière-paysanne”. Cette vision stratégique, inscrite dès les fondements du Parti, a guidé la lutte du peuple vietnamien tout au long de son histoire.

Sous la direction du Parti, des milices et des guérillas ont rapidement vu le jour pour soutenir le mouvement de lutte des masses, formant ainsi l’ossature des futures forces armées révolutionnaires. S’appuyant sur cet élan populaire, Hô Chi Minh a formulé une directive stratégique claire : “Pour gagner, il faut concentrer nos forces”. C’est dans ce cadre que les premiers noyaux de l’armée régulière ont été constitués, regroupant les éléments les plus déterminés des guérillas de Cao Bang, Bac Kan et Lang Son.

Dans ses mémoires, le Général Vo Nguyên Giáp, éminent stratège militaire de l’histoire du Vietnam, raconte : “Le 22 décembre 1944, à 17h00, dans un abri de forêt entre les communes de Trân Hung Đao et de Hoàng Hoa Thám, s’est tenue la cérémonie fondatrice de la Brigade de propagande armée pour la libération du Vietnam, sous le regard bienveillant des deux héros nationaux dont les lieux portent les noms. En plein hiver, sous un froid glacial, et au cœur d’une forêt vierge abritée par une canopée dense, la Brigade tenait sa toute première formation officielle sous le drapeau rouge à l’étoile d’or. Des représentants du Comité interprovincial du Parti pour Cao Bang, Bac Kan et Lang Son, ainsi que de nombreux délégués des ethnies Tày, Dao et Nùng ont assisté à cet événement historique. C’est moi qui ai eu l’honneur, au nom de l’Organisation, de proclamer officiellement la création de la Brigade et d’en définir les missions sacrées au service de la Patrie”.

Dix serments d’honneur

Photo : VNA/CVN

La Brigade, placée sous le commandement du camarade Hoàng Sâm et du commissaire politique Xich Thang, a été divisée en trois escouades avec 34 soldats. Une organisation du Parti a été mise en place pour assurer la direction politique de cette nouvelle force.

Lors de la cérémonie de création, le camarade Vo Nguyên Giáp a solennellement proclamé les dix serments d’honneur de la Brigade : se sacrifier pour la Patrie vietnamienne ; obéir absolument aux ordres du commandant ; combattre toujours avec détermination ; se former pour devenir un soldat révolutionnaire ; protéger absolument le secret ; demeurer inébranlable dans sa loyauté envers la cause de la libération du peuple entier ; apporter une aide inconditionnelle à ses camarades ; protéger les armes ; maintenir une unité indéfectible entre l’armée et la population ; et enfin, préserver l’honneur de l’Armée de libération et de la nation vietnamienne.

Huit décennies ayant passé, les mots ont pu évoluer, mais l’esprit des dix serments prononcés au cœur de la forêt de Trân Hung Đao demeure intemporel. Ces dix serments d’honneur ont forgé des générations de cadres et de combattants vietnamiens, inculquant à chacun un attachement indéfectible à la Patrie et au peuple. Ils ont façonné un esprit de corps exceptionnel, caractérisé par un sens élevé de l’honneur, une discipline de fer et une volonté inébranlable face à l’adversité. Au-delà de l’obéissance, ces serments ont promu des valeurs humaines profondes telles que la solidarité, l’entraide et le dévouement au bien commun. Ils rappellent à chaque soldat l’honneur, la fierté et la responsabilité sacrée envers la Patrie, le Parti, le peuple et ses camarades.

Symbole de résistance

Fidèles à ces serments fondateurs, les forces armées, “nées du peuple et combattant pour le peuple”, ont remporté leurs premières victoires de la bataille de Phai Khat - Nà Ngân à Cao Bang, en décembre 1944, inaugurant ainsi une épopée glorieuse au service de la libération nationale.

Fer de lance de la résistance populaire, elles ont enchaîné les succès, culminant avec l’insurrection d’Août 1945. Cette victoire historique a mis fin à un millénaire de féodalité et à un siècle de colonialisme, ouvrant ainsi la voie à un Vietnam indépendant et démocratique.

Sous la direction du Parti et avec le soutien indéfectible du peuple, “l’Armée de la forêt de Trân Hung Đao” n’a cessé de se renforcer. Guidée par le mot d’ordre : “Pour le peuple, en oubliant soi-même”, elle a joué un rôle déterminant dans la victoire de Điên Biên Phu, le 7 mai 1954, un événement qui a retenti dans le monde entier, mettant fin à la colonisation française.

Et face aux États-Unis, l’armée vietnamienne, forte de son sens du sacrifice et de sa détermina-tion, a libéré le pays en 1975, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère d’indépendance, d’unité et de construction socialiste.

Force polyvalente

Photo : VNA/CVN

Lorsque la souveraineté du pays a été à nouveau mise en péril, l’Armée populaire du Vietnam, aux côtés du peuple, s’est battue avec acharnement pour défendre les frontières Sud-Ouest et Nord. Elle n’a pas seulement repoussé les agresseurs, mais a également apporté une aide précieuse au peuple cambodgien, victime d’un génocide, permettant ainsi au pays des pagodes de renaître.

En accomplissant sa mission internationale envers le Laos et le Cambodge, elle a démontré son attachement indéfectible aux idéaux de solidarité et de paix. Ces épreuves ont forgé une armée forte et résiliente, prête à défendre la Patrie et à contribuer activement à la stabilité régionale.

L’Armée populaire du Vietnam est bien plus qu’une force de défense, elle constitue également une force de production de premier plan, engagée dans de nombreux grands projets nationaux.

De la restauration de la ligne de chemin de fer Nord-Sud à la construction d’infrastructures essentielles dans les secteurs de l’énergie, des transports et des télécommunications, elle contribue activement au développement du pays.

Ses avancées dans les technologies de l’information illustrent parfaitement la synergie entre économie et défense, conformément aux orientations stratégiques du Parti.

Tout en assurant la défense des frontières, des côtes et des îles, les soldats vietnamiens se sont pleinement investis dans le développement économique du pays. En œuvrant sur les fronts de production, ils ont contribué à l’essor des régions reculées, frontalières et stratégiques pour la sécurité nationale.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, en mettant en œuvre la politique d’ouverture internationale du Parti, l’armée a joué un rôle diplomatique essentiel, consolidant la position du Vietnam sur la scène mondiale et assurant une protection proactive du pays.

Quel que soit le front, les soldats de la marque de “L’Oncle Hô” ont toujours fait preuve d’un dévouement exemplaire, perpétuant la tradition d’une armée héroïque, même en temps de paix.

Depuis quatre-vingt ans, la fidélité à leurs serments d’honneur a forgé les cadres, les combattants et l’ensemble de l’Armée populaire du Vietnam, leur permettant d’écrire de nouvelles pages glorieuses au service de la Patrie et du peuple.

ND - Huong Linh/CVN