Bâtir une armée régulière bien entraînée

Forte de ses 80 ans d’évolution, l’Armée populaire du Vietnam, fondée le 22 décembre 1944, forgée et façonnée par le Parti et le Président Hô Chi Minh, s’est développée selon une orientation révolutionnaire, régulière et élitiste. L’accent est mis sur la modernisation de certaines forces armées pour réussir les missions de défense de la Patrie dans la nouvelle situation.