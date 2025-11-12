Santé

Vieillissement démographique : solutions d’adaptation de Hô Chi Minh-Ville

Après la fusion administrative, Hô Chi Minh-Ville est la localité qui connaît le rythme de vieillissement le plus rapide du pays, avec les personnes âgées représentant 12% de la population au total. Prendre soin de la santé, des conditions matérielles et de la vie spirituelle des personnes âgées constitue un problème majeur que la ville devra traiter à l’avenir.

Dans l’objectif de permettre aux seniors de «vivre heureux, en bonne santé et utilement», Hô Chi Minh-Ville met en œuvre de nombreuses mesures visant à améliorer à la fois la santé physique et le bien-être mental de ce groupe de population, un «capital précieux de la nation».

Prendre soin de la santé des personnes âgées

Face au nombre de personnes âgées en augmentation constante dans la communauté, Hô Chi Minh-Ville a, depuis plusieurs années, mis en place diverses mesures pour soutenir et améliorer les soins de santé destinés aux seniors. Ces solutions préventives visent à dépister précocement les maladies, assurer un meilleur suivi médical et réduire la pression sur les systèmes de santé et de protection sociale, tout en améliorant la qualité de vie des personnes âgées.

À 76 ans, Mme Nguyên Thi Tinh, habitante du quartier de Binh Dông à Hô Chi Minh-Ville, se rend régulièrement à l’hôpital pour soigner son diabète, ses problèmes cardiaques et son hypertension. Depuis un an, elle souffre également de troubles articulaires : ses genoux la font souvent souffrir, d’où les difficultés de ses déplacements et de ses activités quotidiennes. "Même si je touche une pension de retraite, je dépends encore de mes enfants, car je ne peux pas être autonome dans la vie de tous les jours et j’ai souvent besoin de quelqu’un pour m’accompagner à l’hôpital", confie-t-elle.

Souffrir d’une ou de plusieurs maladies chroniques est aujourd’hui un problème répandu dans cette tranche d’âge. Selon les statistiques du Service de la population de Hô Chi Minh-Ville, l’espérance de vie moyenne dans la ville atteint 76,6 ans, supérieure à la moyenne nationale (74,7 ans). Cependant, beaucoup de personnes âgées vivent longtemps sans pour autant jouir d’une bonne santé. M. Phạm Chánh Trung, chef du Service de la population de Hô Chi Minh-Ville, explique que les habitants y ont l’espérance de vie la plus élevée du pays, mais leur espérance de vie en bonne santé demeure faible. Selon lui, cela s’explique par la transition rapide du profil épidémiologique au Vietnam : les maladies infectieuses cèdent la place aux maladies non transmissibles. Actuellement, de nombreuses personnes âgées souffrent de plusieurs pathologies chroniques en même temps. En moyenne, le taux de personnes atteintes de plus de deux maladies chroniques est très élevé, ce qui affecte fortement leur bien-être psychologique, leurs activités quotidiennes et leur intégration sociale.

En réalité, la majorité des seniors doivent faire face à la «double charge de morbidité». Il s’agit de plusieurs maladies chroniques non transmissibles telles que l’hypertension, le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’ostéoporose ou encore la démence. Les résultats du Programme de dépistage gratuit pour les personnes âgées mené par le Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville en 2024 indiquent que 61,6% des personnes âgées souffrent d’hypertension, 25,68% sont atteintes ou soupçonnées de diabète, 18,3% présentent des signes de fragilité précoce, 1,3% sont en situation de fragilité, et 2,2% ont besoin d’une assistance pour leurs activités quotidiennes de base (toilette, habillement, alimentation, hygiène, déplacement…).

L’Hôpital Thống Nhất, le plus grand établissement gériatrique du sud du Vietnam, accueille chaque jour entre 4.500 et 5.000 consultations, dont 75% concernent des personnes âgées. D’après le professeur associé, docteur Lê Đình Thanh, directeur de l’hôpital, l’établissement dispose de 1.200 lits, mais dépasse fréquemment sa capacité, accueillant de 1.300 à 1.400 patients hospitalisés. Environ deux tiers des patients viennent de Hô Chi Minh-Ville, et les restes sont des cas graves transférés des provinces voisines. Depuis 2017, Hô Chi Minh-Ville est officiellement entrée en phase de «vieillissement démographique», soit avec environ six ans de retard sur l'ensemble du pays, mais le rythme de ce phénomène s'y avère très rapide. La ville s’est fixée comme objectif d'atteindre, d'ici 2030, une espérance de vie moyenne de 77 ans pour ses citoyens, dont au moins 68 années de vie en bonne santé.

Soins de santé destinés aux personnes âgée

Tenant dans ses mains la lettre d’invitation à un examen médical gratuit, Mme Trần Anh Thư (66 ans, habitante du quartier An Đông) s’est rendue avec joie à la station de santé d’An Đông pour bénéficier d’une échographie, d’analyses et d’un bilan de santé complet. "À partir de 66 ou 67 ans, on commence à ressentir les signes du vieillissement et à souffrir de maladies liées à l’âge : le sommeil devient plus difficile, l’appétit diminue, les articulations font mal. Alors, recevoir une invitation pour un examen gratuit m’a vraiment fait plaisir", confie-t-elle. De même, Mme Nguyên Thi Nguyêt (72 ans, habitante du quartier An Đông) se dit émue que la ville accorde une telle attention à la santé et au bien-être des personnes âgées. Selon elle, la mise en place d’examens médicaux périodiques pour les seniors est très utile, car beaucoup d’entre eux ont des problèmes de santé, mais ils ne disposent pas des moyens nécessaires pour consulter régulièrement.

En 2025, la station de santé d’An Đông organise deux séances de consultation gratuites par mois pour les personnes âgées de la localité. M. Thái Minh Phuong, vice-chef de la station, explique qu’après la fusion administrative, le quartier compte environ 6.300 personnes âgées. Afin de garantir à toutes un suivi médical adéquat et pratique, les consultations sont organisées de manière régulière et continue, accueillant chaque jour entre 200 et 300 patients. "Lorsqu’une maladie courante est détectée, le patient reçoit ses médicaments et est traité directement sur place. Pour les cas plus complexes, nous transférons les dossiers vers les hôpitaux de niveau supérieur. Pour les personnes âgées isolées ou à mobilité réduite, nous envoyons également des agents de santé à domicile", précise-t-il.

Lancé à titre pilote en 2023 puis généralisé en 2024, le programme d'examens de santé gratuits pour les seniors, initié par le Comité populaire d'Hô Chi Minh-Ville, reçoit un accueil très positif de la population, notamment des seniors. M. Trần Đình Hòa (65 ans, habitant du quartier de Hiêp Bình) explique : "En réalité, de nombreuses personnes âgées sans pension de retraite dépendent de leurs enfants et n'ont donc pas les moyens de consulter régulièrement. Or, à cet âge, on est très exposé aux maladies métaboliques et liées au vieillissement, qui nécessitent le dépistage et le traitement précoces". "C'est une politique très humaine. Nous sommes très heureux de voir que l'on se préoccupe de notre santé, ce qui nous permet de vivre sereinement et en bonne santé aux côtés de nos enfants et petits-enfants", confie-t-elle.

Après deux ans de mise en œuvre, la ville a déjà fourni des examens gratuits et créé des dossiers médicaux pour plus de 500.000 seniors. Il est prévu que le Comité populaire alloue chaque année un budget d'environ 150 milliards de VND pour couvrir plus d'un million de personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur le territoire. Selon le Dr. Nguyên Van Vinh Châu, directeur adjoint du Service de la Santé de Hô Chi Minh-Ville, la ville compte, suite à la fusion, environ 1,7 million de seniors, soit 12% de sa population. Le Service de la santé prévoit désormais d'étendre ce programme à l'ensemble des zones nouvellement intégrées (issues de Binh Duong et Ba Ria-Vung Tau), sans distinction entre résidents permanents et temporaires. Il s'agit d'une mesure concrète visant à mettre en œuvre la Résolution N°72 du Politburo. L'objectif est que, d'ici 2026, au moins 80% des personnes âgées bénéficient d'un bilan de santé annuel, contribuant ainsi à réduire le fardeau de la maladie et à améliorer la qualité de vie de la population.

Connus ces dernières années, les différents types de maisons de retraite à Hô Chi Minh-Ville se développent tant en nombre qu'en qualité. Toutefois, l'accès à ces services reste aujourd’hui limité à une minorité de seniors, pour diverses raisons. Dans le contexte où le vieillissement de la population ne cesse de s’intensifier, des politiques incitatives sont indispensables pour encourager le développement de modèles d'accueil adaptés aux besoins de plus en plus diversifiés des seniors.

Un écosystème de soins

Face à l'accélération du vieillissement démographique, la demande pour un centre de soins intégral destiné aux personnes âgées est élevée. Répondant à ce besoin, Hô Chi Minh-Ville a vu naître plusieurs modèles de centres de soins, marquant le début de la formation d'un écosystème dédié aux aînés dans la métropole la plus développée du pays.

Chaque matin, Mme Hoàng Thị Dung (76 ans, habitante du quartier Thanh My Tây) est accompagnée par ses enfants au Centre d'activités et de soins pour seniors Genki House (quartier Phú Thuận) pour participer à des activités, recevoir des soins et entretenir sa santé avec d'autres personnes. Après une matinée rythmée par des exercices thérapeutiques et des activités animées avec ses pairs, Mme Dung rentre l'après-midi pour retrouver sa famille. "Je vis avec mes enfants, mais en journée, ils partent tous travailler ou étudier et me laissent seule. Personne ne me parle. Arrivant ici, je bénéficie d'exercices guidés pour améliorer ma santé et stimuler mon cerveau. Je participe aussi à des activités collectives et je peux discuter avec de nombreux "vieux amis". Je me sens vraiment heureuse", partage-t-elle.

Tandis qu’elle retrouve sa joie de vivre au crépuscule de sa vie, ses enfants sont également plus rassurés de la voir échapper à sa mélancolie habituelle. Observant que sa mère est devenue plus joyeuse, saine et active, Mme Trần Thị Châu Thủy, sa belle-fille, confie avec émotion : "Au début, ma belle-mère n'était pas d'accord. Mais depuis qu'elle fréquente le centre avec d'autres seniors, elle est enthousiaste. À la maison, elle raconte souvent les histoires du centre avec des yeux pétillants de joie, et son moral s'est nettement amélioré. Notre seul souhait est que nos parents puissent vivre heureux, en bonne santé et toujours remplis de rires."

Né du besoin d'offrir aux seniors un lieu pour se rencontrer, pratiquer une activité physique, stimuler leurs facultés intellectuelles, être soignés et échanger, le Centre Genki House est l'une des premières unités à Hô Chi Minh-Ville à fonctionner sur le modèle de l'«accueil de jour». Chaque jour, les médecins et les techniciens du centre agissent comme des «enseignants». Ils guident les aînés dans des exercices de renforcement de la santé, des activités motrices et des loisirs. Le soir, les seniors rentrent chez eux.

Le Dr Trân Thị Thu Huong, directrice médicale de Genki House, précise que les activités de soins du centre sont basées sur les standards japonais. Elles s'articulent autour de deux axes majeurs : le renforcement physique et le maintien cognitif. À cela s'ajoutent des activités de groupe, le chant, la danse, l'artisanat… Elles apportent des rires et de la détente aux seniors. Pour les personnes souffrant de déclin cognitif, le centre propose également des programmes de thérapies non médicamenteuses visant à ralentir la progression de la maladie et à préserver leur autonomie motrice.

Outre le besoin de soins en journée, de nombreuses familles, incapables d'organiser le temps ou les ressources humaines pour s'occuper de leurs aînés, optent pour des centres de soins à plein temps. Bien qu'ouvert il y a seulement un an, l'Institut (maison de retraite) Tâm An accueille déjà plus de 50 résidents, âgés de 60 à 104 ans. Mme Mai Thi Huong, directrice de l'établissement, indique que la plupart des résidents souffrent de maladies chroniques et nécessitent une surveillance 24h/24, rendant le service de prise en charge complète de plus en plus recherché.

C'est pourquoi l'Institut Tâm An fournit un service complet englobant l'hébergement, les soins infirmiers et les traitements médicaux pour répondre à cette demande. Par ailleurs, la santé mentale est une priorité, car, comme le dit l'adage : «un esprit sain dans un corps sain».

Selon le Service de la Santé d'Hô Chi Minh-Ville, le nombre de dossiers de demande d'autorisation pour des services de soins aux seniors, tant en accueil de jour qu'en résidence, a récemment connu une forte augmentation. Le Service mène actuellement des évaluations pour déterminer la qualification des établissements avant de procéder à l'octroi des licences.

Toutefois, de nombreuses personnes trouvent que les établissements de soins privés affichent des coûts élevés, souvent inaccessibles par rapport au revenu de la plupart. Les services manquent également de diversité; ils ne sont pas segmentés en forfaits ni personnalisés selon les besoins individuels, ce qui en limite l'accès pour de nombreux aînés. M. Hoàng Tiên Si (78 ans, habitant du quartier Xuân Hòa), dont la santé décline depuis quelques années et dont les enfants sont très occupés par leur travail, souhaiterait entrer en maison de retraite. Cependant, avec une pension d'à peine plus de 8 millions de VND, il n'a pas encore trouvé d'option adaptée à sa situation financière. Mme Nguyên Thi Ánh Hoa (76 ans, quartier An Đông) recherche, quant à elle, un centre d'accueil de jour, préférant rentrer auprès de sa famille le soir. Mais là encore, les services de jour à Hô Chi Minh-Ville sont peu diversifiés et les coûts restent «hors de portée» pour elle et d'autres.

Améliorer la qualité de vie

Pham Chánh Trung, directeur du Sous-département de la Population de Hô Chi Minh-Ville, affirme que, face au vieillissement démographique actuel, le développement des maisons de retraite est une tendance inévitable pour toutes les villes et nations. Hô Chi Minh-Ville ne fait pas exception et est confrontée à un vieillissement démographique croissant. Assurer le logement, la subsistance et les soins pour améliorer la qualité de vie des aînés représente un défi majeur pour la métropole.

Lors de la Conférence nationale sur la mise en œuvre de quatre résolutions du Politburo, dont la Résolution N°72 relative aux solutions innovantes pour la protection et l'amélioration de la santé publique, le Secrétaire général Tô Lâm a suggéré le développement du modèle d'accueil de jour («déposé le matin, récupéré le soir») pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Selon le Dr Đặng Văn Sáng, Recteur de l'École professionnelle de Hô Chi Minh-Ville, ce modèle est tout à fait réalisable, car les coûts d'infrastructure sont modérés. L'État ayant déjà promulgué la Loi sur les personnes âgées et divers programmes de sécurité sociale, la faisabilité du modèle serait encore accrue par des politiques encourageant la socialisation des services. Selon lui, avec le soutien politique de l'État, l’incitation à la mobilisation sociale et privée, la formation adéquate du personnel et l'organisation d'un transport public pour la navette, ce modèle est viable et présente un fort potentiel de développement pour les 10 à 20 prochaines années.

Pham Chánh Trung a indiqué que le Service de la Santé a proposé au Comité populaire un plan directeur pour le développement synchronisé de solutions d'adaptation au vieillissement, y compris la construction d'un réseau de maisons de retraite. Toutefois, il souligne que cette démarche nécessite une approche prudente. Une enquête menée par le Sous-département de la Population auprès de 600 seniors de la ville révèle qu'environ 20 % d'entre eux souhaitent aller en maison de retraite, mais que la plupart préfèrent rester vivre à domicile. "Nous devons analyser la demande réelle pour bâtir des institutions et des systèmes adaptés. Le modèle le plus pertinent à développer prochainement est celui des centres de soins de jour au sein de la communauté", estime-t-il.

En attendant ces nouveaux plans, l'Hôpital de réadaptation fonctionnelle et des maladies professionnelles de Hô Chi Minh-Ville a récemment lancé le «Modèle de gestion et de soins améliorés pour les seniors en journée". Il s'agit d'une forme de prise en charge intégrée - médicale, réadaptative et sociale – qui assure la continuité des soins.

Phan Minh Hoàng, directeur de l'hôpital, explique que ce modèle s'intègre à l’approche multidisciplinaire (médecine, réadaptation, nutrition, soutien psychosocial). Les aînés ne reçoivent pas seulement un traitement pour leurs pathologies, mais participent aussi à des exercices physiques, reçoivent des conseils nutritionnels et prennent part à des activités de groupe, améliorant ainsi leur santé globale. Fait notable, ils bénéficient de la couverture complète de l'Assurance Maladie, ce qui réduit considérablement les coûts. "Plus qu'un service médical, ce modèle de soins revêt une profonde signification humaine. Il permet aux descendants de travailler l'esprit tranquille, tout en aidant les seniors à ressentir le soutien de la communauté et de la société", souligne-t-il.

Texte et photos : Quang Châu/CVN